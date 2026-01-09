2026 Ocak FED Faiz Kararı Ne Zaman Açıklanacak? Bir Sonraki FED Toplantısı Ne Zaman? FED Faiz İndirecek mi?

Küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası (FED) tarafından açıklanacak 2026 Ocak FED faiz kararına çevrildi. Altın, dolar, petrol ve kripto para piyasaları üzerinde doğrudan etkili olan FED kararları, yeni yılın ilk toplantısıyla birlikte daha da kritik hale geldi. Aralık ayı toplantısına ait tutanakların yayımlanmasıyla, FED faiz indirimi beklentileri yeniden gündemin üst sıralarına taşındı.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası, 2026 yılının ilk faiz kararını 22 Ocak 2026 tarihinde saat 21.00’de açıklayacak.

Yılın ilk FED toplantısı olması nedeniyle, bu kararın küresel piyasalarda güçlü bir etki oluşturması bekleniyor.

BİR SONRAKİ FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

Ocak ayı toplantısı, FED’in 2026 yılına ilişkin para politikası yol haritasını netleştirecek ilk adım olacak. Bu toplantıda alınacak karar, önümüzdeki aylarda yapılacak FED toplantıları için de önemli bir referans niteliği taşıyor.

FED FAİZ İNDİRECEK Mİ?

Aralık ayı toplantısına ait tutanaklar, FED üyeleri arasında faiz politikasına ilişkin görüş ayrılıklarının sürdüğünü ortaya koydu.

Tutanaklara göre, bazı FED yetkilileri aralık ayındaki faiz indiriminin ardından politika faizinin bir süre sabit tutulmasını değerlendiriyor.

Buna karşın çoğunluğun, enflasyonun yavaşlaması halinde faiz indiriminin uygun olacağı görüşünde olduğu dikkat çekiyor.

Üyelerin önemli bir bölümünün, enflasyonun seyrine paralel olarak faiz indirimlerinin sürebileceğini ifade etmesi, 2026 yılında FED’in politika gevşemesinin beklenenden daha sınırlı kalabileceği yönündeki değerlendirmeleri öne çıkarıyor.

PİYASA BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?

Piyasalarda oluşan beklentiler, FED’in nisan ayına kadar bir faiz indirimi yapabileceği yönünde şekilleniyor.

Yılın tamamına bakıldığında ise, toplam iki faiz indirimi öngörülerinin korunduğu görülüyor.

FED GEÇEN YIL KAÇ KEZ FAİZ İNDİRDİ?

FED, enflasyonda kaydedilen ilerleme sonrası geçen yıl eylül ayında, 4 yıl aradan sonra ilk kez faiz indirimine gitmişti. Bu kararla politika faizi 50 baz puan düşürülmüştü.

Kasım ve aralık aylarında ise politika faizi 25’er baz puan indirildi.

Ocak ayında faiz indirimlerine ara veren FED, mart, mayıs, haziran ve temmuz aylarında da politika faizinde değişikliğe gitmedi.

Eylül ayında yılın ilk faiz indirimiyle faizler 25 baz puan düşürülürken, ekim ayında bir kez daha 25 baz puanlık indirim yapıldı.

Böylece FED, son kararıyla birlikte yıl içinde üçüncü kez faiz indirimi gerçekleştirmiş oldu.

2026 Ocak FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED, 2026 yılının ilk faiz kararını 22 Ocak 2026 tarihinde saat 21.00’de açıklayacak.

FED faiz kararları hangi piyasaları etkiliyor?

FED faiz kararları; altın, dolar, petrol ve kripto para piyasaları başta olmak üzere küresel piyasalar üzerinde etkili oluyor.

FED faiz indirecek mi?

Tutanaklar, enflasyonun yavaşlaması halinde faiz indiriminin uygun olabileceğine işaret ediyor.

FED geçen yıl kaç kez faiz indirdi?

FED, geçen yıl toplam üç kez faiz indirimi yaptı.