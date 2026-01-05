2026 Öğretmen Maaşı Ne Kadar Oldu? | Yeni Başlayan Öğretmen Maaşları

2026 yılına girerken öğretmen maaşları ne kadar oldu? sorusu milyonlarca eğitimci tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verileri sonrası, yeni başlayan öğretmen maaşı, uzman öğretmen maaşı ve en düşük öğretmen maaşı rakamları büyük ölçüde netleşti. Ocak 2026 itibarıyla öğretmen maaşlarında dikkat çekici artışlar öngörülüyor.

2026 ÖĞRETMEN MAAŞ ZAMMI NASIL HESAPLANDI?

2026 yılı öğretmen maaş zammı, TÜİK’in Kasım ayı enflasyon verileriyle birlikte belirlenen yaklaşık %11,2’lik enflasyon farkı üzerinden hesaplandı. Bu orana, memurlar için geçerli olan %11’lik toplu sözleşme zammı ve 1.000 TL taban aylık artışı da eklendi.

Yapılan hesaplamalar sonucunda öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen maaşlarında Ocak 2026 itibarıyla önemli artışlar oluştu. Nihai maaş rakamları ise Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından kesinleşecek.

2026 ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Memur ve memur emeklileri için kesinleşen %18,60 zam oranı, öğretmen maaşlarına da aynen yansıtıldı. Bu kapsamda öğretmen maaşları Ocak–Temmuz 2026 döneminde zamlı olarak ödenecek.

2026 Zamlı Öğretmen Maaşları

Unvan Derece Eski Maaş (TL) Zamlı Maaş (TL) Öğretmen 1/4 61.146 72.519,16 Uzman Öğretmen 1/4 67.776 80.370,48

YENİ BAŞLAYAN ÖĞRETMEN MAAŞI 2026’DA KAÇ TL?

2026 yılında yeni başlayan öğretmen maaşı, en düşük öğretmen maaşı üzerinden değerlendiriliyor. Açıklanan zam oranları doğrultusunda yeni başlayan öğretmen maaşı 72.519,16 TL olarak hesaplandı.

Bu rakam, yalnızca temel maaşı kapsamakta olup; ek ders ücreti, görev tazminatı ve diğer yan ödemeler hariçtir.

EN DÜŞÜK ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLDU?

En düşük öğretmen maaşı, memur maaşlarına uygulanan %18,60 zam oranının ardından netleşti. Buna göre Ocak 2026 itibarıyla en düşük öğretmen maaşı 72.519,16 TL seviyesine yükseldi.

2026 ÖĞRETMEN MAAŞ ARTIŞI NE ANLAMA GELİYOR?

2026 öğretmen maaş zammı, hem enflasyon farkı hem de toplu sözleşme artışıyla birlikte eğitim çalışanlarının gelirlerinde belirgin bir iyileşme sağladı. Özellikle yeni başlayan öğretmen maaşlarının 70 bin TL bandının üzerine çıkması dikkat çekiyor.

2026 öğretmen maaşı ne kadar oldu?

2026 yılında öğretmen maaşı (1/4 derece) 72.519,16 TL olarak belirlendi.

Yeni başlayan öğretmen maaşı 2026’da kaç TL?

Yeni başlayan öğretmenler için 2026 maaşı, en düşük öğretmen maaşı olan 72.519,16 TL’dir.

Uzman öğretmen maaşı 2026’da ne kadar?

Uzman öğretmen maaşı, %18,60 zam sonrası 80.370,48 TL’ye yükseldi.

Öğretmen maaşları kesinleşti mi?

Zam oranları büyük ölçüde netleşti ancak nihai maaşlar Aralık ayı enflasyon verilerinin ardından kesinlik kazanacak.