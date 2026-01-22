2026 Oscar Adayları Belli Oldu (Eksiksiz Güncel Liste)
2026 Oscar adayları arasında hangi film ve performanslar öne çıkıyor? Bu yıl açıklanan aday listesi Oscar yarışında dengeleri değiştirebilir mi? Oscar töreni ne zaman yapılacak ve Oscar ödülleri ne zaman dağıtılacak? Tüm yanıtlar haberimizde.
Sinema dünyasının en prestijli ödülleri arasında yer alan Oscar Ödülleri’nde heyecan zirveye çıktı. 2026 Oscar adayları resmen açıklandı ve ödül sezonunun en merakla beklenen süreci başladı. Bu yıl 98’inci kez düzenlenecek olan Akademi Ödülleri, güçlü yapımlar ve yıldız oyuncuların rekabetine sahne olacak.
OSCAR 2026 ADAYLARI NEREDE VE NE ZAMAN AÇIKLANDI?
Oscar adayları, Samuel Goldwyn Tiyatrosu’nda düzenlenen özel bir etkinlikte kamuoyuna duyuruldu. Adayları oyuncular Danielle Brooks ve Lewis Pullman açıkladı. Oscar töreni ise 15 Mart 2026 tarihinde Los Angeles’taki Dolby Tiyatrosu’nda gerçekleştirilecek.
EN İYİ FİLM OSCAR ADAYLARI 2026
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- The Secret Agent
- Sentimental Value
- Sinners
- Train Dreams
EN İYİ YÖNETMEN ADAYLARI
- Chloe Zhao – Hamnet
- Josh Safdie – Marty Supreme
- Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
- Joachim Trier – Sentimental Value
- Ryan Coogler – Sinners
EN İYİ ERKEK OYUNCU ADAYLARI
- Timothee Chalamet – Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
- Ethan Hawke – Blue Moon
- Michael B. Jordan – Sinners
- Wagner Moura – The Secret Agent
EN İYİ KADIN OYUNCU ADAYLARI
- Jessie Buckley – Hamnet
- Rose Byrne – If I Had Legs I'd Kick You
- Kate Hudson – Song Sung Blue
- Renate Reinsve – Sentimental Value
- Emma Stone – Bugonia
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU ADAYLARI
- Benicio del Toro – One Battle After Another
- Jacob Elordi – Frankenstein
- Delroy Lindo – Sinners
- Sean Penn – One Battle After Another
- Stellan Skarsgard – Sentimental Value
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU ADAYLARI
- Elle Fanning – Sentimental Value
- Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
- Amy Madigan – Weapons
- Wunmi Mosaku – Sinners
- Teyana Taylor – One Battle After Another
EN İYİ ORİJİNAL SENARYO
- Blue Moon
- It Was Just An Accident
- Marty Supreme
- Sentimental Value
- Sinners
EN İYİ UYARLAMA SENARYO
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- One Battle After Another
- Train Dreams
EN İYİ CASTİNG
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- The Secret Agent
- Sinners
EN İYİ UZUN METRAJ ANİMASYON
- Arco
- Elio
- KPop Demon Hunters
- Little Amelie or the Character of Rain
- Zootopia 2
EN İYİ ULUSLARARASI FİLM
- Sirat
- The Secret Agent
- It Was Just An Accident
- Sentimental Value
- The Voice of Hind Rajab
2026 Oscar adayları açıklandı mı?
Evet, 2026 Oscar adayları resmi olarak açıklandı ve tüm kategoriler netleşti.
Oscar 2026 töreni ne zaman yapılacak?
Oscar Ödülleri, 15 Mart 2026 tarihinde Los Angeles’ta düzenlenecek.
En çok adaylık alan filmler hangileri?
Sentimental Value, One Battle After Another ve Sinners birçok ana kategoride adaylık elde etti.
2026 Oscar adayları, sinema dünyasında yılın en iddialı yapımlarını ve performanslarını bir araya getiriyor. Büyük rekabetin yaşanacağı törende hangi filmin ve oyuncunun Oscar heykelciğine uzanacağı şimdiden merak konusu. Akademi Ödülleri, 2026 yılında da sinema tutkunlarını ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.