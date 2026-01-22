2026 Oscar Adayları Belli Oldu (Eksiksiz Güncel Liste)

Sinema dünyasının en prestijli ödülleri arasında yer alan Oscar Ödülleri’nde heyecan zirveye çıktı. 2026 Oscar adayları resmen açıklandı ve ödül sezonunun en merakla beklenen süreci başladı. Bu yıl 98’inci kez düzenlenecek olan Akademi Ödülleri, güçlü yapımlar ve yıldız oyuncuların rekabetine sahne olacak.

OSCAR 2026 ADAYLARI NEREDE VE NE ZAMAN AÇIKLANDI?

Oscar adayları, Samuel Goldwyn Tiyatrosu’nda düzenlenen özel bir etkinlikte kamuoyuna duyuruldu. Adayları oyuncular Danielle Brooks ve Lewis Pullman açıkladı. Oscar töreni ise 15 Mart 2026 tarihinde Los Angeles’taki Dolby Tiyatrosu’nda gerçekleştirilecek.

EN İYİ FİLM OSCAR ADAYLARI 2026

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Train Dreams

EN İYİ YÖNETMEN ADAYLARI

Chloe Zhao – Hamnet

Josh Safdie – Marty Supreme

Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

Joachim Trier – Sentimental Value

Ryan Coogler – Sinners

EN İYİ ERKEK OYUNCU ADAYLARI

Timothee Chalamet – Marty Supreme

Leonardo DiCaprio – One Battle After Another

Ethan Hawke – Blue Moon

Michael B. Jordan – Sinners

Wagner Moura – The Secret Agent

EN İYİ KADIN OYUNCU ADAYLARI

Jessie Buckley – Hamnet

Rose Byrne – If I Had Legs I'd Kick You

Kate Hudson – Song Sung Blue

Renate Reinsve – Sentimental Value

Emma Stone – Bugonia

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU ADAYLARI

Benicio del Toro – One Battle After Another

Jacob Elordi – Frankenstein

Delroy Lindo – Sinners

Sean Penn – One Battle After Another

Stellan Skarsgard – Sentimental Value

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU ADAYLARI

Elle Fanning – Sentimental Value

Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value

Amy Madigan – Weapons

Wunmi Mosaku – Sinners

Teyana Taylor – One Battle After Another

EN İYİ ORİJİNAL SENARYO

Blue Moon

It Was Just An Accident

Marty Supreme

Sentimental Value

Sinners

EN İYİ UYARLAMA SENARYO

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Train Dreams

EN İYİ CASTİNG

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sinners

EN İYİ UZUN METRAJ ANİMASYON

Arco

Elio

KPop Demon Hunters

Little Amelie or the Character of Rain

Zootopia 2

EN İYİ ULUSLARARASI FİLM

Sirat

The Secret Agent

It Was Just An Accident

Sentimental Value

The Voice of Hind Rajab

2026 Oscar adayları açıklandı mı?

Evet, 2026 Oscar adayları resmi olarak açıklandı ve tüm kategoriler netleşti.

Oscar 2026 töreni ne zaman yapılacak?

Oscar Ödülleri, 15 Mart 2026 tarihinde Los Angeles’ta düzenlenecek.

En çok adaylık alan filmler hangileri?

Sentimental Value, One Battle After Another ve Sinners birçok ana kategoride adaylık elde etti.

2026 Oscar adayları, sinema dünyasında yılın en iddialı yapımlarını ve performanslarını bir araya getiriyor. Büyük rekabetin yaşanacağı törende hangi filmin ve oyuncunun Oscar heykelciğine uzanacağı şimdiden merak konusu. Akademi Ödülleri, 2026 yılında da sinema tutkunlarını ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.