2026 Oscar Ödülleri Listesi: Oscar'da en iyi film, yönetmen, erkek oyuncu, kadın oyuncu ödüllerini kim aldı?

Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Oscar Ödülleri, 2026 yılında da Hollywood’un en önemli yapımlarını ve oyuncularını bir araya getirdi. 98. Akademi Ödülleri’nde yılın en çok konuşulan filmleri ve performansları büyük ödüller için yarıştı. Los Angeles’taki Dolby Theatre’da gerçekleşen görkemli törende birçok yapım farklı kategorilerde ödül kazanarak geceye damga vurdu.

Gecenin en prestijli ödülü olan En İyi Film ödülünü “One Battle After Another” kazanırken, En İyi Kadın Oyuncu ödülü Hamnet filmindeki performansıyla Jessie Buckley’e gitti. Erkek oyuncu kategorisinde ise Michael B. Jordan dikkat çekici performansıyla ödülün sahibi oldu. İşte 2026 Oscar Ödülleri kazananları ve gecenin öne çıkan detayları…

2026 OSCAR ÖDÜLLERİ NEREDE VE NE ZAMAN DÜZENLENDİ?

98. Akademi Ödülleri töreni Los Angeles’ta bulunan Dolby Theatre’da gerçekleştirildi. Törenin sunuculuğunu Conan O’Brien üstlenirken, Hollywood’un en önemli isimleri kırmızı halıda buluştu. Gecede birçok yapım birden fazla ödül kazanarak sinema dünyasında önemli bir başarı elde etti.

2026 OSCAR ÖDÜLLERİ KAZANANLARI

2026 Oscar Ödülleri’nde farklı kategorilerde birçok film ve sanatçı ödül kazanarak geceye damga vurdu. İşte gecenin kazananları:

Kategori Kazanan En İyi Film One Battle After Another En İyi Kadın Oyuncu Jessie Buckley – Hamnet En İyi Erkek Oyuncu Michael B. Jordan – Sinners En İyi Yönetmen Paul Thomas Anderson – One Battle After Another En İyi Özgün Şarkı “Golden” – KPop Demon Hunters En İyi Özgün Müzik Sinners En İyi Ses F1 En İyi Canlı Aksiyon Kısa Film The Singers / Two People Exchanging Saliva En İyi Görüntü Yönetimi Sinners En İyi Uzun Metraj Belgesel Mr. Nobody Against Putin En İyi Kısa Belgesel All the Empty Rooms En İyi Kurgu One Battle After Another En İyi Görsel Efekt Avatar: Fire and Ash En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Sean Penn – One Battle After Another En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Amy Madigan – Weapons En İyi Uluslararası Film Sentimental Value (Norveç) En İyi Kostüm Tasarımı Frankenstein En İyi Sanat Yönetimi Frankenstein En İyi Saç ve Makyaj Frankenstein En İyi Uyarlama Senaryo One Battle After Another En İyi Özgün Senaryo Sinners En İyi Animasyon Film KPop Demon Hunters En İyi Kısa Animasyon Film The Girl Who Cried Pearls En İyi Oyuncu Seçimi One Battle After Another

2026 OSCAR ÖDÜLLERİ’NDE EN ÇOK ÖDÜL KAZANAN FİLMLER

One Battle After Another

Geceye damga vuran yapımların başında One Battle After Another geldi. Film, En İyi Film ve En İyi Yönetmen dahil olmak üzere birçok kategoride ödül kazanarak Oscar gecesinin en başarılı yapımlarından biri oldu.

Sinners

Sinners filmi ise özellikle teknik kategorilerde öne çıktı. En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Özgün Müzik ve En İyi Görüntü Yönetimi gibi önemli ödülleri kazanarak dikkat çekti.

Frankenstein

Frankenstein filmi kostüm tasarımı, sanat yönetimi ve saç-makyaj kategorilerinde ödül kazanarak teknik alanlarda büyük başarı elde etti.

2026 OSCAR ÖDÜLLERİ’NDE ÖNE ÇIKAN PERFORMANSLAR

Jessie Buckley – Hamnet filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu

Michael B. Jordan – Sinners filmindeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu

Sean Penn – One Battle After Another ile En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Amy Madigan – Weapons ile En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

