2026 Oscar Ödülleri Listesi: Oscar'da en iyi film, yönetmen, erkek oyuncu, kadın oyuncu ödüllerini kim aldı?
Sinema dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olan Oscar Ödülleri 2026 yılında da büyük bir heyecana sahne oldu. Hollywood’un en önemli yapımlarının yarıştığı 98. Akademi Ödülleri’nde “En İyi Film”, “En İyi Yönetmen”, “En İyi Erkek Oyuncu” ve “En İyi Kadın Oyuncu” kategorilerinde kazananlar belli oldu. Peki 2026 Oscar Ödülleri’nde hangi film ve oyuncular ödül kazandı? İşte 2026 Oscar Ödülleri kazananları ve tüm detaylar…
2026 OSCAR ÖDÜLLERİ NEREDE VE NE ZAMAN DÜZENLENDİ?
98. Akademi Ödülleri töreni Los Angeles’ta bulunan Dolby Theatre’da gerçekleştirildi. Törenin sunuculuğunu Conan O’Brien üstlenirken, Hollywood’un en önemli isimleri kırmızı halıda buluştu. Gecede birçok yapım birden fazla ödül kazanarak sinema dünyasında önemli bir başarı elde etti.
2026 OSCAR ÖDÜLLERİ KAZANANLARI
2026 Oscar Ödülleri’nde farklı kategorilerde birçok film ve sanatçı ödül kazanarak geceye damga vurdu. İşte gecenin kazananları:
|Kategori
|Kazanan
|En İyi Film
|One Battle After Another
|En İyi Kadın Oyuncu
|Jessie Buckley – Hamnet
|En İyi Erkek Oyuncu
|Michael B. Jordan – Sinners
|En İyi Yönetmen
|Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
|En İyi Özgün Şarkı
|“Golden” – KPop Demon Hunters
|En İyi Özgün Müzik
|Sinners
|En İyi Ses
|F1
|En İyi Canlı Aksiyon Kısa Film
|The Singers / Two People Exchanging Saliva
|En İyi Görüntü Yönetimi
|Sinners
|En İyi Uzun Metraj Belgesel
|Mr. Nobody Against Putin
|En İyi Kısa Belgesel
|All the Empty Rooms
|En İyi Kurgu
|One Battle After Another
|En İyi Görsel Efekt
|Avatar: Fire and Ash
|En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
|Sean Penn – One Battle After Another
|En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
|Amy Madigan – Weapons
|En İyi Uluslararası Film
|Sentimental Value (Norveç)
|En İyi Kostüm Tasarımı
|Frankenstein
|En İyi Sanat Yönetimi
|Frankenstein
|En İyi Saç ve Makyaj
|Frankenstein
|En İyi Uyarlama Senaryo
|One Battle After Another
|En İyi Özgün Senaryo
|Sinners
|En İyi Animasyon Film
|KPop Demon Hunters
|En İyi Kısa Animasyon Film
|The Girl Who Cried Pearls
|En İyi Oyuncu Seçimi
|One Battle After Another
2026 OSCAR ÖDÜLLERİ’NDE EN ÇOK ÖDÜL KAZANAN FİLMLER
One Battle After Another
Geceye damga vuran yapımların başında One Battle After Another geldi. Film, En İyi Film ve En İyi Yönetmen dahil olmak üzere birçok kategoride ödül kazanarak Oscar gecesinin en başarılı yapımlarından biri oldu.
Sinners
Sinners filmi ise özellikle teknik kategorilerde öne çıktı. En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Özgün Müzik ve En İyi Görüntü Yönetimi gibi önemli ödülleri kazanarak dikkat çekti.
Frankenstein
Frankenstein filmi kostüm tasarımı, sanat yönetimi ve saç-makyaj kategorilerinde ödül kazanarak teknik alanlarda büyük başarı elde etti.
2026 OSCAR ÖDÜLLERİ’NDE ÖNE ÇIKAN PERFORMANSLAR
- Jessie Buckley – Hamnet filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu
- Michael B. Jordan – Sinners filmindeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu
- Sean Penn – One Battle After Another ile En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
- Amy Madigan – Weapons ile En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
