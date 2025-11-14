2026 ÖSYM Sınav Takvimi: TUS Sınav Tarihleri Belli Oldu!

ÖSYM, 2026 yılı sınav takvimini yayımlayarak Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’na (TUS) girecek adayların merakla beklediği sınav tarihlerini resmi olarak duyurdu. Hem 2026-TUS 1. Dönem hem de 2026-TUS 2. Dönem için sınav günleri, başvuru aralıkları, geç başvuru günleri ve sonuç açıklama tarihleri netleşmiş durumda. Peki 2026 TUS ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman başlayacak ve sonuçlar hangi tarihte ilan edilecek?

2026-TUS 1. DÖNEM SINAV TARİHİ VE TAKVİMİ

ÖSYM’nin 2026 sınav takvimine göre Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2026-TUS 1. Dönem sınavı 15.03.2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

2026-TUS 1. Dönem Başvuru Tarihleri

Başvuru başlangıç tarihi: 28.01.2026

28.01.2026 Başvuru bitiş tarihi: 05.02.2026

05.02.2026 Geç başvuru günü: 12.02.2026

12.02.2026 Sınav sonuç açıklama tarihi: 15.04.2026

Bu takvime göre adayların, başvurularını 28 Ocak–5 Şubat 2026 tarihleri arasında tamamlaması, herhangi bir nedenle bu süreyi kaçırmaları hâlinde ise yalnızca 12 Şubat 2026 tarihindeki geç başvuru gününü değerlendirmeleri gerekiyor. Sonuçlar ise 15 Nisan 2026 tarihinde açıklanacak.

2026-TUS 2. DÖNEM SINAV TARİHİ VE TAKVİMİ

2026 yılı ikinci Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı olan 2026-TUS 2. Dönem için de resmi tarihler belirlenmiştir. Takvime göre sınav 23.08.2026 tarihinde yapılacak.

2026-TUS 2. Dönem Başvuru Tarihleri

Başvuru başlangıç tarihi: 08.07.2026

08.07.2026 Başvuru bitiş tarihi: 16.07.2026

16.07.2026 Geç başvuru günü: 24.07.2026

24.07.2026 Sınav sonuç açıklama tarihi: 17.09.2026

İkinci dönem TUS için başvurular 8–16 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak, başvuru süresini kaçıran adaylar için 24 Temmuz 2026 tarihinde tek günlük geç başvuru imkânı sunulacak. Sınav sonuçları ise 17 Eylül 2026 tarihinde ilan edilecek.

2026 TUS SINAV TAKVİMİ ÖZET TABLOSU

Sınav Adı Sınav Tarihi Başvuru Tarihleri Geç Başvuru Günü Sonuç Açıklama Tarihi Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

2026-TUS 1. Dönem 15.03.2026 28.01.2026 – 05.02.2026 12.02.2026 15.04.2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

2026-TUS 2. Dönem 23.08.2026 08.07.2026 – 16.07.2026 24.07.2026 17.09.2026

TUS NEDEN GEREKLİ?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık alanlarına yerleştirilmesinde kullanılan merkezi ve standart bir ölçme aracıdır; böylece tüm adayların aynı koşullarda, objektif bir puanlama sistemiyle değerlendirilmesi sağlanır ve uzmanlık kadrolarının adil bir biçimde dağıtılması amaçlanır.

2026 TUS 1. Dönem ne zaman yapılacak?

ÖSYM takvimine göre 2026-TUS 1. Dönem sınavı 15 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecektir.

2026 TUS 2. Dönem sınav tarihi nedir?

2026-TUS 2. Dönem sınavı 23 Ağustos 2026 tarihinde yapılacaktır.

2026-TUS 1. Dönem için başvurular hangi tarihler arasında?

TUS 1. Dönem başvuruları 28 Ocak–5 Şubat 2026 tarihleri arasında alınacaktır.

2026-TUS 2. Dönem başvuru tarihleri nelerdir?

TUS 2. Dönem başvuruları 8–16 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacaktır.

2026 TUS geç başvuru günleri ne zaman?

1. Dönem geç başvuru günü: 12.02.2026

12.02.2026 2. Dönem geç başvuru günü: 24.07.2026

2026 TUS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026-TUS 1. Dönem sonuç tarihi: 15.04.2026

15.04.2026 2026-TUS 2. Dönem sonuç tarihi: 17.09.2026

ÖSYM’nin yayımladığı 2026 sınav takvimi ile birlikte hem 2026-TUS 1. Dönem hem de 2026-TUS 2. Dönem için sınav, başvuru, geç başvuru ve sonuç açıklama tarihleri netleşmiş oldu. Bu tarihler, tıpta uzmanlık hedefleyen adayların çalışma programını planlaması ve başvuru süreçlerini zamanında tamamlaması açısından büyük önem taşıyor. Adayların, takvimi dikkatle takip ederek sınav hazırlıklarını bu resmi tarihlere göre şekillendirmesi, uzmanlık yolculuğunda önemli bir avantaj sağlayacaktır.