2026 ÖSYM Sınav Takviminde DUS'ta Büyük Değişiklik: Sınav Ne Zaman?

ÖSYM, 2026 yılı sınav takvimini duyurdu ve diş hekimliğinde uzmanlık hayali kuran binlerce aday için kritik öneme sahip olan Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-DUS) tarihlerinin netleşmesini sağladı. Takvimde yer alan bilgiler, özellikle sınav hazırlık sürecini planlamak isteyen adayların dikkatini çekti. Peki 2026 DUS sınavı tam olarak ne zaman yapılacak, başvurular hangi tarihler arasında alınacak ve sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026-DUS SINAV TARİHİ

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-DUS) yılda sadece bir kez, 01.11.2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu tarih, sınava hazırlanan adayların çalışmalarını yoğunlaştıracağı temel dönüm noktası olarak öne çıkıyor.

2026-DUS BAŞVURU VE SONUÇ AÇIKLAMA TAKVİMİ

Sadece sınav günü değil, başvuru ve sonuç tarihleri de planlama açısından son derece önemlidir. ÖSYM’nin takviminde 2026-DUS için yer alan resmi tarihler aşağıdaki gibidir:

Sınav Adı Sınav Tarihi Başvuru Tarihleri Geç Başvuru Günü Sonuç Açıklama Tarihi Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

(2026-DUS) 01.11.2026 16.09.2026 – 24.09.2026 01.10.2026 26.11.2026

2026-DUS Başvuru Tarihleri

2026-DUS için başvurular, 16 Eylül 2026 tarihinde başlayacak ve 24 Eylül 2026 tarihinde sona erecektir. Bu süre içinde işlemlerini tamamlamayan adayların başvuru hakkı düzenli başvuru döneminde sona erecektir.

2026-DUS Geç Başvuru Günü

Takvimde, geç başvuru yapmak isteyen adaylar için tek bir gün ayrılmıştır: 01.10.2026. Bu tarihte başvurular, ÖSYM’nin belirlediği koşullar çerçevesinde kısa süreli ve sınırlı olarak alınacaktır.

2026-DUS Sonuç Açıklama Tarihi

Sınava giren adayların en çok merak ettiği bir diğer başlık ise sonuçların ne zaman açıklanacağıdır. ÖSYM takvimine göre, 2026-DUS sonuçları 26.11.2026 tarihinde ilan edilecektir. Böylece adaylar, sınavdan yaklaşık birkaç hafta sonra puanlarını öğrenebilecektir.

SSS: 2026-DUS HAKKINDA EN ÇOK MERAK EDİLEN SORULAR

2026 DUS sınavı ne zaman yapılacak?

2026 DUS sınavı, ÖSYM’nin yayımladığı takvime göre 01 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecektir.

2026-DUS başvuruları hangi tarihler arasında alınacak?

DUS başvuruları, 16 Eylül 2026 ile 24 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacaktır.

2026-DUS için geç başvuru günü ne zaman?

Geç başvuru yapmak isteyen adaylar için belirlenen tek gün 01 Ekim 2026’dır.

2026-DUS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM takvimine göre 2026 DUS sonuçları, 26 Kasım 2026 tarihinde açıklanacaktır.

2026-DUS hangi takvimde yer alıyor?

2026-DUS, ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 yılı sınav takvimi içerisinde “Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı” başlığıyla yer almaktadır.

ÖSYM’nin 2026 sınav takvimiyle birlikte, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-DUS) için sınav, başvuru, geç başvuru ve sonuç açıklama tarihleri netleşmiş durumda. Adayların bu resmi tarihlere göre çalışma programlarını ve başvuru süreçlerini planlamaları, sınav sürecinin daha düzenli ve kontrollü ilerlemesine yardımcı olacaktır. Zamanında yapılan başvuru ve sistemli bir hazırlık, uzmanlık yolunda atılacak en önemli adımlar arasında yer almaktadır.