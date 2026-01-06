2026 Polis Maaşları: Ocak Zammı Sonrası Polis Maaşı Ne Kadar?

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte kamu çalışanlarının maaşları yeniden gündeme geldi. Özellikle 2026 polis maaşları, Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. Peki, Ocak zammı sonrası polis maaşı ne kadar oldu? İşte güncel rakamlar ve merak edilen tüm detaylar…

2026 OCAK AYI MEMUR ZAMMI NETLEŞTİ

Türkiye İstatistik Kurumu’nun Aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, memur ve memur emeklilerinin Ocak 2026 maaş artış oranı kesinleşti. Bu gelişme, emniyet teşkilatında görev yapan polislerin maaşlarını da doğrudan etkiledi.

Memur ve memur emeklileri zam oranı: %18,60

%18,60 SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı: %12,19

Belirlenen bu oran doğrultusunda polis maaş zammı da %18,60 olarak uygulandı.

2026 POLİS MAAŞI NE KADAR OLDU?

Ocak 2026 itibarıyla yapılan zamla birlikte polislerin maaşları güncellendi. Aşağıdaki tabloda zam öncesi ve zam sonrası polis maaşları yer almaktadır.

Ocak 2026 Zamlı Polis Maaşı

Unvan Eski Maaş (TL) Zam Oranı 2026 Zamlı Maaş (TL) Polis 68.084,00 %18,60 80.747,62

Buna göre 2026 Ocak zammı sonrası polis maaşı 80.747,62 TL olarak hesaplandı.

POLİS MAAŞLARI NASIL HESAPLANDI?

2026 polis maaşları belirlenirken aşağıdaki kriterler esas alındı:

Aralık ayı TÜİK enflasyon verileri,

Memurlar için belirlenen %18,60’lık zam oranı,

Mevcut maaş katsayıları

Açıklanan maaş tutarları temel maaşı ifade etmekte olup, fazla mesai, tazminat ve diğer ek ödemeler bu rakamlara dahil değildir.

2026 EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Ocak 2026 zammıyla birlikte kamu çalışanları için maaş tabanı da yükseltildi.

Buna göre en düşük memur maaşı 59.896 TL olarak uygulanmaya başlandı.

