2026 Profesör Maaşları: Ocak Zammı Sonrası Profesör Maaşı Ne Kadar?

Akademik camiada gözler 2026 yılına çevrilirken, 2026 profesör maaşları Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte netleşti. Özellikle üniversitelerde görev yapan profesörler, Ocak zammı sonrası profesör maaşı ne kadar? sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte zam oranları, güncel maaş tablosu ve merak edilen tüm ayrıntılar…

2026 OCAK AYI MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yapılacak Ocak 2026 maaş artışı kesinleşti. Bu kapsamda akademik personel maaşları da yeniden düzenlendi.

Memur ve memur emeklileri zam oranı: %18,60

%18,60 SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı: %12,19

Belirlenen %18,60’lık artış oranı doğrultusunda profesör maaş zammı da netleşmiş oldu.

2026 OCAK ZAMMI SONRASI PROFESÖR MAAŞI NE KADAR?

2026 yılı Ocak ayı itibarıyla uygulanan zamla birlikte profesör maaşları önemli ölçüde arttı. Zam öncesi ve zam sonrası maaş tutarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

2026 Zamlı Profesör Maaşı Tablosu

Unvan Zam Öncesi Maaş (TL) Zam Oranı 2026 Zamlı Maaş (TL) Profesör 111.348,00 %18,60 132.058,73

Buna göre 2026 Ocak zammı sonrası profesör maaşı 132.058,73 TL olarak hesaplandı.

PROFESÖR MAAŞLARI NASIL BELİRLENDİ?

2026 profesör maaşları hesaplanırken aşağıdaki unsurlar dikkate alındı:

Aralık ayı enflasyon verileri,

Memur ve memur emeklileri için belirlenen %18,60 zam oranı,

Mevcut maaş katsayıları

Açıklanan maaşlar temel maaş tutarlarını ifade etmekte olup, akademik teşvik, döner sermaye veya diğer ek ödemeler bu rakamlara dahil değildir.

2026 EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Ocak 2026 zammıyla birlikte kamu çalışanları için maaş tabanı da yükseldi.

Buna göre en düşük memur maaşı 59.896 TL seviyesine çıktı.

2026 profesör maaşı ne kadar oldu?

Ocak 2026 zammı sonrası profesör maaşı 132.058,73 TL olarak belirlendi.

Profesör maaş zammı yüzde kaç?

Profesör maaşlarına memur zammı kapsamında %18,60 oranında artış yapıldı.

2026 profesör maaşları kesinleşti mi?

Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 2026 profesör maaşları kesinleşti.

2026 en düşük memur maaşı kaç TL oldu?

Ocak 2026 itibarıyla en düşük memur maaşı 59.896 TL’ye yükseldi.