2026 Sirkeci – Harem Arabalı Vapur Ücretleri | Yolcu, Araç ve Bilet Fiyatları

İstanbul’un iki yakası arasında en önemli ulaşım seçeneklerinden biri olan Sirkeci – Harem arabalı vapuru ücretleri güncellendi. Vatandaşlar sıkça “Sirkeci – Harem vapur ücreti ne kadar?”, “Arabalı vapur araç fiyatları 2026” ve “İDO yolcu ücretleri” gibi sorulara yanıt arıyor. İşte 2026 Sirkeci – Harem arabalı vapur fiyat listesi:

SİRKECİ - HAREM YOLCU ÜCRETLERİ

Sirkeci – Harem hattını kullanan yolcular için İstanbulkart ücretleri şu şekilde belirlendi:

Yolcu (Tam): 41,16 TL

41,16 TL Yolcu (Öğrenci): 20,27 TL

20,27 TL Yolcu (Sosyal, İndirimli 2): 29,77 TL

29,77 TL Servis, Minibüs, Otobüs içi Yolcu: 41,18 TL

Her yolcu için abonman limit miktarı 1 geçiş, sınırlı kullanım bilet miktarı ise 2 geçiş ile sınırlandırıldı. Bu düzenleme özellikle “Sirkeci – Harem yolcu ücreti 2026” aramasına yanıt veriyor.

SİRKECİ - HAREM BİSİKLET VE MOTOSİKLET ÜCRETLERİ

Bisiklet: Ücretsiz (yalnızca yolcu ücreti ödenir)

Ücretsiz (yalnızca yolcu ücreti ödenir) Motosiklet: 80,00 TL

Bisiklet kullanıcılarının sadece yolcu ücreti ödeyerek geçiş yapabilmesi, “Sirkeci – Harem vapuru bisiklet ücreti” aramalarında öne çıkan bilgidir.

SİRKECİ - HAREM OTOMOBİL, MİNİVAN VE ARAZİ ARAÇLARI

Otomobil / Minivan: 200,00 TL

Arazi Araçları (SUV, Off Road, Cip vb.): 215,00 TL

Bu fiyatlar, “Sirkeci – Harem otomobil geçiş ücreti 2026” ve “Sirkeci – Harem SUV fiyatı” gibi popüler aramaların yanıtıdır.

SİRKECİ - HAREM MİNİBÜS, OTOBÜS VE PANELVAN ÜCRETLERİ

Minibüs, Küçük Otobüs: 265,00 TL

Otobüs: 525,00 TL

Panelvan: 265,00 TL

Özellikle ticari araç sahipleri için “Sirkeci – Harem minibüs fiyatı” ve “Sirkeci – Harem otobüs ücreti” en çok merak edilen konular arasında yer almaktadır.

SİRKECİ - HAREM YÜK TAŞIYAN ARAÇLAR

Azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramı geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş N1 kategorisindeki motorlu taşıtların (panelvan, minivan dahil) ücreti 450,00 TL olarak belirlendi. Bu tarife, “Sirkeci – Harem yük taşıma araç ücreti 2026” aramalarında en güncel bilgiyi sunmaktadır.

KULLANIM ŞARTLARI

İBB’den alınmış güncel güzergâh kullanım izin belgesi olmayan otobüs ve yük taşıyan araçların geçişi yapılamaz.

Öğrenci, sosyal indirimli ve tam yolcu biletleri İstanbulkart ile ödenir.

2026 Sirkeci – Harem arabalı vapur ücret tarifesi, yolcu için 20,27 TL’den başlıyor ve araç türüne göre 525 TL’ye kadar çıkıyor. Bisikletliler sadece yolcu ücreti öderken, otomobil sahipleri 200 TL, otobüs sahipleri ise 525 TL ödeyecek. Bu güncellemelerle birlikte “Sirkeci – Harem vapur ücretleri 2026” konusu, İstanbul’da ulaşım planı yapan herkes için temel bir bilgi kaynağı haline gelmiştir.