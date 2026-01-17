2026 Şubat Ayı Kira Artış Oranı Ne Zaman Açıklanacak? Şubat Ayı Kira Artış Oranı Ne Kadar Olacak?

Ev sahibi ve kiracıların yakından takip ettiği 2026 Şubat ayı kira artış oranı için geri sayım başladı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda belirlenen kira zammı oranı, Şubat ayında sözleşmesini yenileyecek olan milyonlarca kişiyi doğrudan ilgilendiriyor. Peki, Şubat ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak ve 2026 Şubat kira zammı ne kadar olacak?

2026 ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Şubat 2026 kira artış oranı, 3 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 10:00’da açıklanacak olan Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileriyle kesinleşecek.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulacak verilerle birlikte, kira sözleşmesini Şubat ayı içerisinde yenileyecek olan ev sahipleri ve kiracılar için yasal artış sınırı netleşmiş olacak.

ŞUBAT 2026 KİRA ARTIŞ ORANI NASIL BELİRLENİYOR?

Kira artış oranları, TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması baz alınarak hesaplanıyor.

Bu oran, konut ve iş yeri kira sözleşmelerinin yenilenmesinde uygulanabilecek yasal üst sınırı ifade ediyor.

OCAK 2026 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre:

TÜFE, Aralık ayında bir önceki aya göre %0,89 arttı.

arttı. Yıllık TÜFE artışı %30,89 olarak gerçekleşti.

Bu veriler doğrultusunda, Ocak 2026’da kira sözleşmesini yenileyenler için 12 aylık TÜFE ortalaması %34,88 olarak kesinleşti.

ŞUBAT 2026 KİRA ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Şubat 2026 kira artış oranı, 3 Şubat 2026 tarihinde açıklanacak olan Ocak ayı TÜFE verileri sonrasında netlik kazanacak.

Kira sözleşmesini Şubat ayında yenileyecek olan kiracılar ve ev sahipleri, bu tarihte açıklanacak olan 12 aylık TÜFE ortalamasını yasal kira artış oranı olarak uygulayacak.

KİRA ARTIŞ ORANI KİMLERİ KAPSIYOR?

Açıklanan kira artış oranı;

Konut kira sözleşmesini yenileyen kiracıları

İş yeri kira sözleşmesini yenileyen mülk sahiplerini

kapsamakta olup, yasal üst sınır olarak uygulanıyor.

