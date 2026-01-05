2026 Şube Müdürü Maaşı: Ocak Zammı Sonrası Şube Müdürü Maaşı Ne Kadar?

Kamuda yönetici pozisyonunda görev yapan personelin en çok merak ettiği başlıklardan biri olan 2026 şube müdürü maaşları, Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte netleşti. Ocak zammı sonrası şube müdürü maaşı ne kadar? sorusu, memur maaş artışının kesinleşmesiyle gündemin üst sıralarına taşındı. İşte 2026 yılına ait zamlı şube müdürü maaşları ve tüm ayrıntılar…

2026 MEMUR ZAMMI ORANI AÇIKLANDI

Bilindiği üzere Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, memur ve memur emeklilerinin Ocak 2026 döneminde alacağı zam oranı kesinleşti.

Memur ve memur emeklileri zam oranı: %18,60

%18,60 SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı: %12,19

Belirlenen bu oran doğrultusunda şube müdürü maaşları da yeniden hesaplandı.

2026 ŞUBE MÜDÜRÜ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Ocak zammı öncesinde belirli bir seviyede ödenen şube müdürü maaşları, %18,60’lık artış sonrası dikkat çekici bir yükseliş gösterdi.

Ocak 2026 Zamlı Şube Müdürü Maaşı

Unvan Eski Maaş (TL) Zam Oranı 2026 Zamlı Maaş (TL) Şube Müdürü 76.659,00 %18,60 90.917,57

Buna göre kamuda görev yapan bir şube müdürü maaşı, 2026 Ocak zammı sonrası 90.917,57 TL oldu.

2026 ŞUBE MÜDÜRÜ MAAŞLARI NASIL BELİRLENDİ?

2026 şube müdürü maaşları hesaplanırken;

Aralık ayı enflasyon verileri,

Memur ve memur emeklileri için açıklanan %18,60’lık zam oranı,

Mevcut maaş katsayıları

esas alındı. Açıklanan tutarlar temel maaşları ifade etmektedir.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 2026’DA NE KADAR OLDU?

Ocak 2026 itibarıyla yalnızca şube müdürü maaşları değil, tüm kamu personelinin en düşük maaş seviyesi de güncellendi.

Yapılan zam sonrası en düşük memur maaşı 59.896 TL seviyesine yükseldi.

2026 şube müdürü maaşı ne kadar oldu?

Ocak zammı sonrası kamuda çalışan bir şube müdürünün maaşı 90.917,57 TL oldu.

Şube müdürü maaşları 2026’da yüzde kaç arttı?

Memur maaş zammı kapsamında şube müdürü maaşlarına %18,60 oranında artış yapıldı.

2026 şube müdürü maaşları kesinleşti mi?

Aralık ayı enflasyon verileri açıklandığı için Ocak 2026 zamlı maaşları kesinleşmiştir.

2026 en düşük memur maaşı kaç TL oldu?

Ocak 2026 itibarıyla en düşük memur maaşı 59.896 TL olarak uygulanmaktadır.