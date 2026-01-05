2026 Teknisyen Maaşları: Ocak Zammı Sonrası Kamuda Çalışan Teknisyen Maaşı Ne Kadar?

Kamuda görev yapan teknik personelin yakından takip ettiği 2026 teknisyen maaşları, Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte netlik kazandı. Ocak zammı sonrası kamuda çalışan teknisyen maaşı ne kadar? sorusu, memur zammının kesinleşmesiyle en çok araştırılan konular arasında yer aldı. İşte 2026 yılına ait zamlı teknisyen maaşları ve tüm ayrıntılar…

MEMUR ZAMMI 2026 OCAK AYINDA NETLEŞTİ

Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, memur ve memur emeklilerinin 2026 Ocak ayında alacağı zam oranı kesinleşti.

Memur ve memur emeklileri zam oranı: %18,60

%18,60 SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı: %12,19

Bu oranlar doğrultusunda kamuda görev yapan teknisyenlerin maaşları da yeniden hesaplandı.

2026 TEKNİSYEN MAAŞI NE KADAR OLDU?

Ocak zammı öncesinde teknisyen maaşları belirli bir seviyede ödenirken, %18,60’lık artış sonrası yeni maaşlar dikkat çekici şekilde yükseldi.

Ocak Zammı Sonrası Teknisyen Maaşı

Unvan Eski Maaş (TL) Zam Oranı 2026 Zamlı Maaş (TL) Teknisyen 54.547,00 %18,60 64.692,74

Buna göre kamuda çalışan teknisyen maaşı, 2026 Ocak zammı sonrası 64.692,74 TL seviyesine yükseldi.

2026 TEKNİSYEN MAAŞLARI NASIL HESAPLANDI?

2026 teknisyen maaşları hesaplanırken;

Aralık ayı enflasyon verileri,

Memur ve memur emeklileri için belirlenen %18,60’lık zam oranı,

Mevcut maaş katsayıları

esas alındı. Açıklanan rakamlar temel maaşı ifade etmektedir.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Ocak 2026 itibarıyla yalnızca teknisyen maaşları değil, tüm kamu personelinin en düşük maaş seviyesi de güncellendi.

Yapılan zam sonrası en düşük memur maaşı 59.896 TL olarak uygulanmaya başladı.

2026 teknisyen maaşı ne kadar oldu?

Ocak zammı sonrası kamuda çalışan bir teknisyenin maaşı 64.692,74 TL oldu.

Teknisyen maaşları 2026’da yüzde kaç arttı?

Memur maaş zammı kapsamında teknisyen maaşlarına %18,60 oranında artış yapıldı.

2026 teknisyen maaşları kesin mi?

Aralık ayı enflasyon verileri açıklandığı için Ocak 2026 zamlı maaşları kesinleşmiştir.

En düşük memur maaşı kaç TL oldu?

Ocak 2026 itibarıyla en düşük memur maaşı 59.896 TL’ye yükseldi.