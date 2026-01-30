2026 TUS ve STS Başvuruları Son Gün Ne Zaman? 2026 TUS ve STS Başvuru Ücreti Ne Kadar?

Tıp kariyerinde uzmanlık hedefleyen binlerce adayın yakından takip ettiği 2026 TUS ve STS başvuruları için ÖSYM’den beklenen duyuru geldi. Başvuru ekranının erişime açılmasıyla birlikte adaylar, “2026 TUS ve STS başvuruları son gün ne zaman?”, “2026 TUS başvuru ücreti ne kadar?” gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte 2026 TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınavlarına dair merak edilen tüm detaylar…

2026 TUS VE STS BAŞVURULARI BAŞLADI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre 2026-TUS 1. Dönem ile 2026-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem sınavlarının başvuruları başladı. Başvuru ekranı adayların erişimine açılırken, sınav takvimi de netlik kazandı.

TUS ve STS sınavları, tıp alanında uzmanlık ve diploma denkliği hedefleyen adaylar için kritik bir öneme sahip. Bu nedenle başvuru sürecinin dikkatle takip edilmesi gerekiyor.

2026 TUS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM duyurusuna göre Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-TUS 1. Dönem) 15 Mart 2026 tarihinde uygulanacak. Aynı tarihte 2026-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem sınavı da gerçekleştirilecek.

2026 TUS VE STS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2026 yılı için belirlenen sınav ücretleri ÖSYM tarafından şu şekilde açıklandı:

Sınav Türü Başvuru Ücreti 2026 TUS – Temel Tıp Bilimleri 2.500 TL 2026 TUS – Klinik Tıp Bilimleri 2.500 TL

Adayların girecekleri oturumlara göre sınav ücretlerini eksiksiz şekilde yatırmaları gerekiyor.

2026 TUS VE STS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

TUS ve STS başvuruları hem yüz yüze hem de dijital kanallar üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Adaylar aşağıdaki yöntemlerden birini tercih edebilir:

ÖSYM Başvuru Merkezleri: Fiziksel başvuru yapılabilir.

Fiziksel başvuru yapılabilir. ÖSYM AİS: T.C. kimlik numarası ve şifre ile ais.osym.gov.tr üzerinden.

T.C. kimlik numarası ve şifre ile ais.osym.gov.tr üzerinden. ÖSYM Mobil Uygulaması: Mobil cihazlar aracılığıyla.

Mobil cihazlar aracılığıyla. e-Devlet: e-Devlet şifresi ile AİS sistemine giriş yaparak.

2026 TUS VE STS BAŞVURULARI SON GÜN NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruda 2026 TUS ve STS başvurularının başladığı bilgisi yer alırken, son başvuru tarihine ilişkin detaylar ÖSYM’nin resmi başvuru kılavuzunda belirtiliyor. Adayların, başvuru süresini kaçırmamak için ÖSYM AİS ekranını düzenli olarak kontrol etmeleri önem taşıyor.

SIKÇA SORULAN SORULAR

2026 TUS başvuruları başladı mı?

Evet. ÖSYM duyurusuna göre 2026-TUS 1. Dönem başvuruları erişime açıldı.

2026 STS Tıp Doktorluğu sınavı ne zaman?

2026-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem sınavı 15 Mart 2026 tarihinde yapılacak.

2026 TUS sınav ücreti kaç TL?

Temel Tıp Bilimleri için 2.500 TL, Klinik Tıp Bilimleri için 2.500 TL olarak belirlendi.

2026 TUS ve STS başvuruları nereden yapılır?

Başvurular ÖSYM Başvuru Merkezleri, ÖSYM AİS, mobil uygulama ve e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.