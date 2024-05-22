2026 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline Budapeşte ev sahipliği yapacak

2026 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin ev sahipliği yapacağı bildirildi. Final, Puskas Arena'da oynanacak.

2026 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin ev sahipliği yapacağı duyuruldu.

UEFA İcra Komitesi, UEFA Avrupa Ligi finali öncesinde Dublin'de toplandı ve çeşitli konularda kararlar aldı.

Komite, 2026 ve 2027 yıllarında kulüpler düzeyinde gerçekleştirilecek organizasyonların finallerine ev sahipliği yapacak şehir ve statları belirledi.

2026 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin ev sahipliği yapacağı bildirildi. Final karşılaşması Puskas Arena'da oynanacak.

2027'de Milano'daki San Siro Stadı'nın yenileme planları hakkında bilgi sunmasına bağlı olarak karar eylül ayına kadar ertelendi.