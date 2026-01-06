2026 Uzman Doktor Maaşları: Ocak Zammı Sonrası Uzman Doktor Maaşı Ne Kadar?

Sağlık sektöründe görev yapan hekimler için maaş düzenlemeleri yakından takip ediliyor. Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 2026 uzman doktor maaşları da netleşti. Özellikle kamu hastanelerinde görev yapan uzman hekimler, Ocak zammı sonrası uzman doktor maaşı ne kadar? sorusuna yanıt arıyor. İşte 2026 yılına ait zamlı maaş tutarları ve tüm merak edilen detaylar…

2026 OCAK AYI MEMUR ZAMMI AÇIKLANDI

Bilindiği üzere Aralık ayı enflasyon rakamlarının ilan edilmesiyle birlikte memur ve memur emeklilerine yapılacak Ocak 2026 zammı kesinleşti. Bu kapsamda sağlık personeli maaşları da yeniden hesaplandı.

Memur ve memur emeklileri zam oranı: %18,60

%18,60 SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı: %12,19

Açıklanan %18,60’lık artış doğrultusunda uzman doktor maaş zammı da resmiyet kazandı.

OCAK ZAMMI SONRASI UZMAN DOKTOR MAAŞI NE KADAR OLDU?

2026 yılı Ocak ayı itibarıyla yapılan artışla birlikte uzman doktorların maaşlarında önemli bir yükseliş yaşandı. Zam öncesi ve zam sonrası tutarlar aşağıdaki tabloda detaylı şekilde gösterilmektedir.

2026 Uzman Doktor Maaşı Tablosu

Unvan Zam Öncesi Maaş (TL) Zam Oranı 2026 Zamlı Maaş (TL) Uzman Doktor 126.119,00 %18,60 149.577,13

Buna göre 2026 Ocak zammı sonrası uzman doktor maaşı 149.577,13 TL olarak hesaplandı.

UZMAN DOKTOR MAAŞLARI NASIL HESAPLANDI?

2026 uzman doktor maaşları belirlenirken şu kriterler esas alındı:

Aralık ayı enflasyon verileri,

Memur ve memur emeklileri için belirlenen %18,60 zam oranı,

Mevcut maaş katsayıları

Açıklanan maaş tutarları temel maaşı ifade etmekte olup, döner sermaye, nöbet ücretleri veya diğer ek ödemeler bu rakamlara dahil değildir.

2026 EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Ocak 2026 zammı sonrasında kamu çalışanları için taban maaş da yükseldi.

Buna göre en düşük memur maaşı 59.896 TL seviyesine çıktı.

2026 uzman doktor maaşı ne kadar oldu?

Ocak 2026 zammı sonrası uzman doktor maaşı 149.577,13 TL olarak belirlendi.

Uzman doktor maaş zammı yüzde kaç?

Uzman doktor maaşlarına memur zammı kapsamında %18,60 oranında artış yapıldı.

2026 uzman doktor maaşları kesinleşti mi?

Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 2026 uzman doktor maaşları kesinleşti.

2026 en düşük memur maaşı kaç TL oldu?

Ocak 2026 itibarıyla en düşük memur maaşı 59.896 TL’ye yükseldi.