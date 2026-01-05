2026 Uzman Öğretmen Maaşları: Ocak Zammı Sonrası Uzman Öğretmen Maaşı Ne Kadar?

Milli Eğitim camiasında görev yapan öğretmenlerin en çok merak ettiği başlıklardan biri 2026 uzman öğretmen maaşları oldu. Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur maaş zammı kesinleşirken, Ocak zammı sonrası uzman öğretmen maaşı ne kadar? sorusu da yanıt buldu. İşte 2026 yılına ait zamlı uzman öğretmen maaşları ve tüm ayrıntılar…

2026 MEMUR MAAŞ ZAMMI ORANI AÇIKLANDI

Aralık ayı enflasyon verilerinin ardından memur ve memur emeklileri için uygulanacak zam oranı netleşti. Açıklanan rakamlar, öğretmen maaşlarını da doğrudan etkiledi.

Memur ve memur emeklileri zam oranı: %18,60

%18,60 SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı: %12,19

Bu kapsamda uzman öğretmen maaş zammı da %18,60 olarak belirlendi.

2026 UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yapılan zamla birlikte uzman öğretmenlerin Ocak 2026 itibarıyla alacağı yeni maaş tutarları kesinleşti. Zam öncesi ve zam sonrası maaşlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ocak 2026 Zamlı Uzman Öğretmen Maaşı

Unvan Eski Maaş (TL) Zam Oranı 2026 Zamlı Maaş (TL) Uzman Öğretmen 67.766,00 %18,60 80.370,48

Buna göre 2026 Ocak zammı sonrası uzman öğretmen maaşı 80.370,48 TL oldu.

UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞLARI NASIL HESAPLANDI?

2026 uzman öğretmen maaşları hesaplanırken;

Aralık ayı enflasyon verileri,

Memur ve memur emeklileri için belirlenen %18,60’lık zam oranı,

Mevcut maaş katsayıları

esas alındı. Açıklanan maaş tutarları temel maaşları ifade etmektedir.

2026 EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Ocak 2026 maaş artışlarıyla birlikte memur maaş tabanı da yükseltildi.

Buna göre en düşük memur maaşı 59.896 TL olarak uygulanmaya başladı.

2026 UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞLARI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

2026 uzman öğretmen maaşı ne kadar oldu?

Ocak 2026 zammı sonrası uzman öğretmen maaşı 80.370,48 TL olarak belirlendi.

Uzman öğretmen maaş zammı yüzde kaç oldu?

Memur maaş zammı kapsamında uzman öğretmen maaşlarına %18,60 oranında artış yapıldı.

2026 uzman öğretmen maaşları kesinleşti mi?

Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte Ocak 2026 maaşları kesinleşmiştir.

2026 en düşük memur maaşı kaç TL oldu?

Ocak 2026 itibarıyla en düşük memur maaşı 59.896 TL olarak açıklandı.