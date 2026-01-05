2026 Vaiz Maaşları: Ocak Zammı Sonrası Vaiz Maaşı Ne Kadar?

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan personelin maaşları, Ocak 2026 itibarıyla yeniden gündeme geldi. Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur maaş zam oranı netleşirken, 2026 vaiz maaşları da kesinlik kazandı. Peki, Ocak zammı sonrası vaiz maaşı ne kadar? İşte zamlı vaiz maaşlarına dair tüm detaylar…

2026 MEMUR MAAŞ ZAMMI ORANI NETLEŞTİ

Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, memur ve memur emeklileri için uygulanacak zam oranı da kesinleşti. Açıklanan oranlar doğrultusunda kamu personelinin maaşlarında önemli artışlar yapıldı.

Memur ve memur emeklileri zam oranı: %18,60

%18,60 SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı: %12,19

Bu gelişmeler kapsamında vaiz maaş zammı da %18,60 olarak uygulandı.

2026 VAİZ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yapılan maaş artışıyla birlikte vaizlerin Ocak 2026 itibarıyla alacağı yeni maaş tutarları belli oldu. Zam öncesi ve zam sonrası maaş bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ocak 2026 Zamlı Vaiz Maaşı

Unvan Eski Maaş (TL) Zam Oranı 2026 Zamlı Maaş (TL) Vaiz 63.916,00 %18,60 75.804,32

Buna göre 2026 Ocak zammı sonrası vaiz maaşı 75.804,32 TL olarak uygulanmaya başladı.

VAİZ MAAŞLARI NASIL HESAPLANDI?

2026 vaiz maaşları hesaplanırken aşağıdaki kriterler esas alındı:

Aralık ayı enflasyon verileri,

Memur ve memur emeklileri için belirlenen %18,60’lık zam oranı,

Mevcut maaş katsayıları

Açıklanan tutarlar temel maaşı ifade etmekte olup, ek ödemeler bu rakamlara dahil değildir.

2026 EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Ocak 2026 zamlarıyla birlikte memur maaş tabanı da yukarı çekildi.

Buna göre en düşük memur maaşı 59.896 TL olarak belirlendi.

2026 vaiz maaşı ne kadar oldu?

Ocak 2026 zammı sonrası vaiz maaşı 75.804,32 TL olarak açıklandı.

Vaiz maaş zammı yüzde kaç oldu?

Vaiz maaşlarına, memur maaş zammı kapsamında %18,60 oranında artış yapıldı.

2026 vaiz maaşları kesinleşti mi?

Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından Ocak 2026 maaşları kesinleşmiştir.

2026 en düşük memur maaşı kaç TL?

Ocak 2026 itibarıyla en düşük memur maaşı 59.896 TL olarak uygulanmaktadır.