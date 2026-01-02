2026 vergi tarifesi belli oldu: Ücretliler için tablo ne söylüyor?

2026 gelir vergisi tarife dilimleri, 31 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete’nin 5'inci mükerrer sayısında yayımlandı. Gelir vergisi tarife ilk diliminin yeniden değerleme oranının altında yüzde 18,95 artırılarak 190 bin TL’ye çıkarıldığı, ikinci dilimin ise yüzde 21,2 artışla 400 bin TL olarak belirlendiği görüldü.

Tebliğe göre 2026 yılında uygulanacak gelir vergisi tarifesi şöyle:

190.000 TL’ye kadar: %15

400.000 TL’ye kadar: 190.000 TL’si için 28.500 TL, fazlası %20

1.000.000 TL’ye kadar: 400.000 TL’si için 70.500 TL, fazlası %27 (ücret gelirlerinde eşik 1.500.000 TL)

5.300.000 TL’ye kadar: 1.000.000 TL’si için 232.500 TL, fazlası %35

5.300.000 TL’den fazlası: 5.300.000 TL’si için 1.737.500 TL, fazlası %40

GÜNCELLEMELER YAPILDI

Tebliğde, gelir vergisi tarifesinin yanı sıra 2026’da uygulanacak bazı istisna ve maktu tutarlar da güncellendi. Buna göre mesken kira geliri istisnası 58 bin TL olurken, işyerinde yemek verilmeyen durumlarda günlük yemek istisnası 300 TL, işverenin işe gidiş-geliş için sağladığı menfaatlerde günlük istisna 158 TL olarak belirlendi.

Engellilik indirimi tutarları ise birinci derece için 12 bin TL, ikinci derece için 7 bin TL, üçüncü derece için 3 bin TL olarak tespit edildi.

Binek otomobillere ilişkin bazı gider sınırları da yeniden belirlendi. Kiralama yoluyla edinilen binek otomobiller için aylık kira bedeli 46 bin TL olurken; gider olarak dikkate alınabilecek ÖTV+KDV toplamı 1 milyon 200 bin TL olarak açıklandı. Amortisman sınırı ise vergiler hariç 1 milyon 380 bin TL, vergilerin maliyete eklendiği ya da aracın ikinci el alındığı hallerde 2 milyon 600 bin TL oldu.

1 OCAK'TAN İTİBAREN YÜRÜRLÜKTE

Tebliğde ayrıca, değer artışı kazançları istisnası 150 bin TL, arızi kazanç istisnası 350 bin TL ve tevkifata/istisnaya konu olmayan bazı gelirlerde beyanname verme sınırı 22 bin TL olarak yer aldı.

Öte yandan vergiye uyumlu mükelleflere yönelik indirim uygulamasında esas alınan tutar, 1 Ocak 2026’dan itibaren verilecek yıllık beyannamelerde uygulanmak üzere 12 milyon TL olarak belirlendi.