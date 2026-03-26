2026 Yaz Tatili Ne Zaman? Okullar Ne Zaman Kapanacak? İşte 2026 Karne Günü!

2026 yaz tatili ne zaman başlayacak, okullar ne zaman kapanacak ve karne günü hangi tarihe denk geliyor? Milyonlarca öğrenci ve veli bu soruların yanıtını merak ediyor. Eğitim yılının sonuna yaklaşılırken gözler 2026 yaz tatili tarihine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan resmi takvim, öğrencilerin yaz planlarını şekillendirmeye başladı.

2026 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026 yaz tatili, Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı takvime göre 26 Haziran 2026 Cuma günü başlayacak. Öğrenciler bu tarihte karnelerini alarak yaklaşık üç ay sürecek uzun bir tatil dönemine girecek.

Bu süreç, yoğun geçen eğitim öğretim yılının ardından öğrenciler için dinlenme ve yenilenme fırsatı sunacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2026?

Türkiye genelinde tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Bu tarih aynı zamanda karne günü olarak da öne çıkıyor.

Bilgi Tarih Okulların Kapanış Tarihi 26 Haziran 2026 Cuma Karne Günü 26 Haziran 2026 Yaz Tatili Başlangıcı 26 Haziran 2026

2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Eğitim Yılı Ne Zaman Başladı?

2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başladı.

Birinci Dönem Ne Zaman Bitti?

Birinci dönem 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erdi ve öğrenciler yarıyıl tatiline çıktı.

İkinci Dönem Ne Zaman Başladı?

İkinci dönem 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başladı ve Haziran ayının son haftasında tamamlanacak.

ARA TATİLLER VE SÖMESTR SÜRECİ

Eğitim yılı boyunca öğrenciler belirli aralıklarla tatil fırsatı buldu:

İlk ara tatil: 10-14 Kasım 2025

10-14 Kasım 2025 Yarıyıl tatili: 19-30 Ocak 2026

19-30 Ocak 2026 İkinci ara tatil: 16-20 Mart 2026

Özellikle ikinci ara tatilin Ramazan Bayramı ile çakışması, öğrenciler için daha uzun bir dinlenme süresi sağladı.

2026 KARNE GÜNÜ NE ZAMAN?

2026 karne günü, okulların kapanış tarihiyle aynı gün olan 26 Haziran 2026 Cuma olarak belirlendi. Bu tarihte öğrenciler yıl boyunca gösterdikleri performansın karşılığını karnelerinde görecek.

YAZ TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

2026 yaz tatili yaklaşık 3 ay sürecek. Bu süre boyunca öğrenciler:

Dinlenme fırsatı bulacak

Sosyal aktivitelerle zaman geçirecek

Yeni eğitim yılına hazırlanacak

2026 YAZ TATİLİ PLANI NASIL YAPILMALI?

Uzun yaz tatilini verimli geçirmek isteyen öğrenciler için planlama oldukça önemli. Tatil sürecinde hem dinlenmek hem de kişisel gelişimi desteklemek mümkün.

Kitap okuma alışkanlığı kazanılabilir

Spor aktivitelerine zaman ayrılabilir

Yeni hobiler edinilebilir

Aile ile kaliteli zaman geçirilebilir

2026 yaz tatili ne zaman başlıyor?

2026 yaz tatili 26 Haziran 2026 Cuma günü başlıyor.

Okullar ne zaman kapanacak 2026?

Okullar 26 Haziran 2026 tarihinde kapanacak.

2026 karne günü hangi gün?

Karne günü 26 Haziran 2026 Cuma günüdür.

Yaz tatili kaç ay sürecek?

Yaklaşık 3 ay sürecektir.

2025-2026 eğitim yılı ne zaman başladı?

8 Eylül 2025 Pazartesi günü başladı.

İkinci dönem ne zaman başladı?

2 Şubat 2026 Pazartesi günü başladı.