2026 Yeni Trafik Cezaları Listesi (GÜNCEL)

2026 yılında yürürlüğe giren yeni düzenlemelerle birlikte trafik cezaları önemli ölçüde artırıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden geçen yeni Trafik Kanunu ile birlikte sürücü hatalarını azaltmayı ve trafik güvenliğini artırmayı hedefleyen kapsamlı değişiklikler yürürlüğe girdi.

Özellikle hız sınırı ihlali, kırmızı ışık ihlali, alkollü araç kullanma, makas atma ve ehliyetsiz araç kullanma gibi sık karşılaşılan ihlallerde para cezaları ciddi seviyelere yükseldi. Yeni trafik kanunu, sadece para cezalarını artırmakla kalmıyor; ehliyete el koyma, trafikten men ve ehliyet iptali gibi yaptırımları da içeriyor.

KIRMIZI IŞIK İHLALİ CEZALARI 2026

Kırmızı ışık ihlallerinde cezalar kademeli olarak artırılıyor ve tekrar eden ihlallerde ehliyet iptaline kadar uzanan yaptırımlar uygulanıyor.

İhlal Sayısı Ceza Miktarı 1. ihlal 1.000 TL 2. ihlal 10.000 TL 3. ihlal 15.000 TL 4. ihlal 20.000 TL 5. ihlal 30.000 TL 6. ihlal 80.000 TL

Üç ihlalde 30 gün, dört ihlalde 60 gün, beş ihlalde 90 gün ehliyete el konulacak. Altıncı ihlalde ehliyet iptal edilecek. Ehliyeti iptal edilen sürücüler, tüm cezaları ödedikten sonra psikoteknik değerlendirme ve psikiyatrik muayeneden geçmek zorunda olacak.

YERLEŞİM YERİ İÇİNDE HIZ SINIRI İHLALİ CEZALARI

Yerleşim yeri içinde hız sınırını aşan sürücülere uygulanacak cezalar da artırıldı. İhlalin derecesine göre para cezaları ve ehliyete el koyma yaptırımları uygulanacak.

Hız Aşımı (km/s) Ceza 6–10 2.000 TL 11–15 4.000 TL 16–20 6.000 TL 21–25 8.000 TL 26–35 12.000 TL 36–45 15.000 TL 46–55 20.000 TL 56–65 25.000 TL 66 ve üzeri 30.000 TL

DİĞER ÖNEMLİ TRAFİK CEZALARI 2026

Yeni trafik kanunu kapsamında dikkat çeken diğer cezalar şu şekilde açıklandı:

“Dur” ihtarına uymayarak kaçanlara: 200.000 TL ceza, ehliyete 60 gün el koyma ve araç trafikten men.

ceza, ehliyete 60 gün el koyma ve araç trafikten men. Saldırı amacıyla araç takip etme veya araçtan inme: 180.000 TL ceza ve 60 gün ehliyete el koyma.

ceza ve 60 gün ehliyete el koyma. Uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanma: 150.000 TL ceza, ehliyet iptali ve 5 yıl yeniden ehliyet alamama.

ceza, ehliyet iptali ve 5 yıl yeniden ehliyet alamama. Ölçüm yaptırmayı reddetme: 150.000 TL ceza ve ehliyete 5 yıl el koyma.

ceza ve ehliyete 5 yıl el koyma. Makas ve drift atma: 90.000 TL ceza, 60 gün ehliyete el koyma ve araç trafikten men.

ceza, 60 gün ehliyete el koyma ve araç trafikten men. Ambulans ve itfaiye araçlarına yol vermeme: 46.000 TL ceza ve 30 gün ehliyete el koyma.

ceza ve 30 gün ehliyete el koyma. Ehliyetsiz araç kullanma: 40.000 TL ceza.

ceza. Ehliyeti iptal edilmesine rağmen araç kullanma: 200.000 TL ceza.

ceza. Bu sürücülere araç kullandıran işletmelere: 40.000 TL ceza.

ceza. 0.50 promil üstü alkollü araç kullanma: 25.000 TL ceza.

ceza. İkinci alkollü araç kullanma ihlali: 50.000 TL ceza.

ceza. Üçüncü ve sonraki ihlaller: 150.000 TL ceza.

ceza. Sahte plaka veya plakayı tahrif etme: 140.000 TL ceza ve araç trafikten men.

ceza ve araç trafikten men. İhlalin tekrarı: 280.000 TL ceza ve 60 gün trafikten men.

ceza ve 60 gün trafikten men. Plakasız araç kullanma: 46.000 TL ceza ve 30 gün ehliyete el koyma.

ceza ve 30 gün ehliyete el koyma. Seyir hâlinde cep telefonu kullanma: 5.000 TL ceza.

ceza. Tekrarında: 10.000 TL ceza.

ceza. Üçüncü ve sonraki ihlaller: 20.000 TL ceza ve 30 gün ehliyete el koyma.

2026 trafik cezaları arttı mı?

Evet. Yeni trafik kanunu ile birlikte birçok ihlalde uygulanan para cezaları önemli ölçüde artırıldı.

Makas atmanın cezası 2026 yılında ne kadar?

Makas ve drift atmanın cezası 90.000 TL olarak belirlendi.

Ehliyetsiz araç kullanmanın cezası ne kadar?

Ehliyetsiz araç kullanmanın cezası 40.000 TL olarak uygulanacak.

Kırmızı ışık ihlalinde ehliyet iptal edilir mi?

Kırmızı ışık ihlalinin altıncı kez tekrarlanması halinde ehliyet iptal edilecek.

2026 yılında yürürlüğe giren yeni trafik kanunu, trafik kurallarına uyumu artırmayı hedefleyen kapsamlı yaptırımlar içeriyor. Artan para cezaları ve ehliyet yaptırımları, sürücülerin trafik güvenliği konusunda daha dikkatli olmasını amaçlıyor.

Yeni düzenlemelerle birlikte trafik ihlallerinin azaltılması ve yollarda güvenliğin artırılması hedefleniyor.