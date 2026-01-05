2026 yılı burs ve öğrenim kredisinde zam oranı belli oldu

Üniversite burslarında oran yüzde 33 arttı. Buna göre; lisans öğrencisi bursu 4 bin liraya, yüksek lisans öğrencilesi bursu 8 bin liraya, doktora öğrencisi bursu ise 12 bin liraya yükseltildi.

Erdoğan, üniversite öğrencilerine yönelik yaptığı açıklamada, lisans - yüksek lisans ve doktorada 2026 yılı burs ve öğrenim kredisinde yüzde 33 zam yaptıklarına ifade ederek şunları kaydetti:

"2025 yılında burs ve öğrenim kredisi olarak lisans öğrencilerimize 3 bin lira, yüksek lisans öğrencilerine 6 bin lira, doktora öğrencilerine 9 bin lira destek sunuyorduk. 2026 yılı itibariyle bu rakamı yüzde 33 oranında artırarak lisans öğrencilerimizde 4 bin liraya, yüksek lisans öğrencilerimizde 8 bin liraya, doktora öğrencilerimizde 12 bin liraya yükseltiyoruz."