2026 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı: Enflasyonda hangi adımlar atılacak?
2026 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda enflasyon hedefleri belirlendi. İktidar çözümü iletişim stratejisinde buldu.
2026 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı dün yayımlandı.
Eylül 2025 itibarıyla yıllık tüketici enflasyonu, 2024 yıl sonu seviyesine göre yaklaşık 11,1 puan azalarak yüzde 33,3 düzeyine geriledi.
BU YIL ENFLASYONUN SEYRİ
TÜFE'de yıllık artış oranı mart ayı itibarıyla yüzde 38,1 oldu. Yılın ikinci çeyreğinde ise yıllık enflasyon gıda ve hizmet gruplarında yavaşlarken enerji ve temel mallarda sınırlı oranda yükseldi ve TÜFE'de yıllık artış oranı kademeli olarak yüzde 35,1’e geriledi. TÜFE'de yıllık artış oranı eylül ayı itibarıyla yüzde 33,3’e indi.
İkinci çeyrek itibarıyla baz etkisi kaynaklı gerileme kaydedilmesine rağmen, atalet etkisinin belirginleşmesi sonucunda hizmet enflasyonu yüksek seviyelerini korumaya devam etti. Temel mal ve hizmet gruplarındaki gelişmelere paralel olarak özel kapsamlı TÜFE göstergelerinden Özel Kapsamlı TÜFE Göstergeleri (B) ve Özel Kapsamlı TÜFE Göstergeleri C endekslerinde yıllık artış Eylül 2025 itibarıyla sırasıyla yüzde 32,9 ve yüzde 32,5 olarak gerçekleşti.
TÜFE'de yıllık artış hızının 2026 yıl sonunda yüzde 16 olarak gerçekleşmesi hedefleniyor.
HEDEFLER BELİRLENDİ
Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda belirlenen hedefler kapsamında uygulanacak politika ve alınacak tedbirler belli oldu. Buna göre programda hedefler şöyle belirlendi:
- Para politikası araçları enflasyon oranını düşürme amacıyla güçlü bir şekilde kullanılmaya devam edilecek, maliye ve gelirler politikaları, para politikasıyla koordineli olarak yürütülecek.
- TCMB'nin, fiyat istikrarının sağlanması temel amacı doğrultusunda parasal aktarım mekanizmasının etkin işleyişi için tüm araçlarını kararlı ve bağımsız bir şekilde kullanmaya devam etmesi planlar arasında yer alırken, dalgalı döviz kuru rejimi sürdürülecek olup, finansal istikrarın fiyat istikrarını gözetecek şekilde ekonomiyi desteklemesi sağlanacak.
- Finansal sistemde temel değer saklama aracının Türk lirası cinsinden varlıklar olması ve hanehalkı, firma ve bankacılık kesimlerinin varlık ve yükümlülüklerinde Türk lirası cinsinden kalemlerin ağırlıklarının artırılması desteklenecek.
- Konut kira ve satışlarındaki fiyat artışlarının enflasyon üzerindeki olumsuz etkilerinin giderilmesine yönelik konut arzını artırıcı ve konuta erişimi kolaylaştırıcı uygulamalar hayata geçirilecek. Bu kapsamda İlk Evim Arsa Projesi ile arsa üretim çalışmaları tamamlanacak, 235 bin hak sahibine ait arsaların tahsis işlemleri tamamlanarak vatandaşlara sunulacak.
- Üretim maliyetlerini artıran, ekonomik büyüme potansiyelini olumsuz yönde etkileyen hizmet fiyatlarında düşüş sağlanacak ve hizmet fiyatlarında katılık oluşması engellenecek.
- Enflasyonun ekonomik ve sosyal yaşama dair olumsuz etkileri konusunda farkındalık artırılacak, enflasyonla mücadeleye yönelik toplumsal mutabakat güçlendirilecek. Enflasyonla mücadele konusunda daha anlaşılır, açık ve şeffaf bir iletişim stratejisi izlenecek, beklentilerin daha etkin bir şekilde yönetilmesi sağlanacak.
- Para politikası kararları ve uygulamaları, başta Para Politikası Kurulu (PPK) duyuruları, Enflasyon Raporu ve Finansal İstikrar Raporu olmak üzere, tüm iletişim kanalları etkin bir şekilde kullanılarak kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılacak; enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının TCMB ara hedefleri, ile uyumu yakından takip edilerek beklenti kanalının etkin yönetimi sağlanacak.