2026 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı: Enflasyonda hangi adımlar atılacak?

2026 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı dün yayımlandı.

Eylül 2025 itibarıyla yıllık tüketici enflasyonu, 2024 yıl sonu seviyesine göre yaklaşık 11,1 puan azalarak yüzde 33,3 düzeyine geriledi.

BU YIL ENFLASYONUN SEYRİ

TÜFE'de yıllık artış oranı mart ayı itibarıyla yüzde 38,1 oldu. Yılın ikinci çeyreğinde ise yıllık enflasyon gıda ve hizmet gruplarında yavaşlarken enerji ve temel mallarda sınırlı oranda yükseldi ve TÜFE'de yıllık artış oranı kademeli olarak yüzde 35,1’e geriledi. TÜFE'de yıllık artış oranı eylül ayı itibarıyla yüzde 33,3’e indi.

İkinci çeyrek itibarıyla baz etkisi kaynaklı gerileme kaydedilmesine rağmen, atalet etkisinin belirginleşmesi sonucunda hizmet enflasyonu yüksek seviyelerini korumaya devam etti. Temel mal ve hizmet gruplarındaki gelişmelere paralel olarak özel kapsamlı TÜFE göstergelerinden Özel Kapsamlı TÜFE Göstergeleri (B) ve Özel Kapsamlı TÜFE Göstergeleri C endekslerinde yıllık artış Eylül 2025 itibarıyla sırasıyla yüzde 32,9 ve yüzde 32,5 olarak gerçekleşti.

TÜFE'de yıllık artış hızının 2026 yıl sonunda yüzde 16 olarak gerçekleşmesi hedefleniyor.

HEDEFLER BELİRLENDİ

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda belirlenen hedefler kapsamında uygulanacak politika ve alınacak tedbirler belli oldu. Buna göre programda hedefler şöyle belirlendi: