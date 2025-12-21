2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Teklifi kabul edildi: Vekiller birbirine girdi

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu’nda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ayrı ayrı oylandı ve kabul edildi.

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin oylamasında 569 oy kullanıldı. Teklif, 249 ret oyuna karşılık 320 oyla kabul edildi.

2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin oylamasında ise 563 oy kullanıldı; teklife 316 kabul, 247 ret oyu verildi.

Başkan Kurtulmuş, birleşimi 22 Aralık saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

TBMM Genel Kurulu’nda 2026 bütçesi görüşmelerinin tamamlanmasının ardından CHP ve AKP milletvekilleri arasında kavga çıktı.

CHP'Lİ ALİ GÖKÇEK: "VARANK OLAYI KIŞKIRTTI"

Halk TV'ye katılan CHP Milletvekili Ali Gökçek, "Cumhurbaşkanı Yardımcısı sözünü bitirdikten sonra söz istedik. Grup Başkanvekilimiz Gökhan Bey konuştu. Son söz aleyhte konuşan milletvekilinindir, bunun üstüne yine de söz istediler. Mustafa Varank yine de Grup Başkanvekilimizin önüne geldi. Mustafa Varank olayı kışkırttı" dedi.