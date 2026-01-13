2026 yılı yatırımla başladı

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2026 yılının ilk yatırımını gerçekleştirdi. Yenişehir Mahallesi’nde düzenlenen törenle, Yunus Emre Sosyal Tesisi’nin temeli atıldı. Törene, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Başkan Vekili Ali Marım, ilçe belediye başkanları, CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, meclis üyeleri, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Bozbaş, DESKİ Genel Müdürü Egemen Emre Beşli, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, davetliler ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Törende konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 2026 yılının şehir için bir yatırım seferberliğine dönüşeceğini müjdeleyerek, 6 ay içerisinde 8 büyük projenin temelini atacaklarını duyurdu. Çavuşoğlu, “2026 yılını Denizli için yatırımlar ve temeller yılı olarak ilan ediyoruz. Bugün de bu temellerimizden ilkiyle başlıyoruz. Yeni tesisimiz tüm hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla, şehrin her kesimine eşit mesafede hizmet götürüldüğünü belirten Çavuşoğlu, “Bizim şiarımız; kimsenin kendisini kimsesiz hissetmediği, farklılıklarımızı zenginlik kabul eden bir Denizli inşa etmektir. Tarımıyla, turizmiyle ve sanatıyla ayağa kalkmış bir şehir hedefiyle; emeklimizin, çiftçimizin, asgari ücretli kardeşimizin ve gençlerimizin yüzünün güldüğü bir gelecek için çalışıyoruz. Sadece belirli bir kesime değil, tüm hemşehrilerimize eşit mesafede yaklaşarak şehrin her köşesine hizmet götürüyoruz. Suda tasarrufu ve çevreyi korumayı bir yaşam felsefesi haline getirirken, sosyal belediyecilik anlayışımızla kadınlarımızın ve çocuklarımızın yaşamın tam kalbinde yer almasını sağlıyoruz” diye konuştu.

“Denizli halkına hizmet için buradayız”

Atıl tesislerin ekonomiye kazandırıldığını ve tasarrufun bir yaşam felsefesi haline getirildiğini belirten Çavuşoğlu, “Biz diyerek çıktığımız bu yolculukta, şehrimizin kaynaklarını en doğru şekilde kullanarak hizmet çıtasını her gün daha yukarı taşıyoruz. Bizler şehrin hiçbir köşesini o belediyeye ait, bu belediyeye ait diye ayırmadan hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Birçok atıl bulunan tesisimiz, biz göreve başladıktan sonra artık kullanılabilir tesis haline getirilmektedir. Göreve geldiğimizde sıfır olan kreş sayımızı bugün 5’e çıkardık, 2026 sonuna kadar bu sayıyı 8’e ulaştıracağız. Bu şehrin kaynaklarını, tek bir kuruşunu heba etmeden yine bu şehrin insanlarına harcamak, Denizli halkına hizmetkar olmak bizim boynumuzun borcudur” dedi.

Konuşmaların ardından tesisin temeli, Çavuşoğlu ve protokol üyeleri tarafından atıldı. Toplam 292 metrekarelik alanıyla bölge halkına modern bir sosyal yaşam alanı sunacak olan Yunus Emre Koruluk Sosyal Tesisi’nde, 250 metrekarelik kapalı kafe alanı, 42 metrekarelik kiosk bölümü, bay, bayan ve engelli tuvaletleri, soğuk depo ve mutfak yer alacak. Ortası avlulu U formlu mimarisiyle doğayla uyumlu şekilde tasarlanan yapı, silikon cam doğramaları, mekanik tuğla kaplaması ve kenet çatısıyla estetik bir görünüme sahip olacak. Kaldırıma yakın konumlanan kiosk alanı ise üç cephesi açık yapısıyla hizmet verecek.