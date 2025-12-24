2026 Yılına İlk Hangi Ülke Girecek? İlk Giren Ülkeler ve Saatleri

Yeni yıl yaklaşırken dünyanın dört bir yanında aynı soru merak ediliyor: 2026 yılına ilk hangi ülke girecek? Saat farkları nedeniyle bazı ülkeler yeni yılı çok erken karşılarken, bazıları saatler sonra 2026’ya adım atıyor. Bu haberde 2026 yılına ilk giren ülkeleri ve Türkiye saatiyle (TSİ) yeni yıla giriş anlarını detaylı şekilde ele alıyoruz.

2026 YILINA İLK GİREN ÜLKE HANGİSİ?

2026 yılına ilk giren ülke Kiribati’dir. Özellikle Kiribati’ye bağlı Line Adaları, dünyanın en ileri saat diliminde yer alır. Bu bölge, UTC+14 zaman dilimini kullanır ve bu nedenle yeni yılı dünyada ilk karşılayan yer olur.

Türkiye saati (TSİ) UTC+3 olduğu için Kiribati, Türkiye’den 11 saat önce yeni yıla girer.

2026’YA İLK GİREN ÜLKELER VE SAATLERİ (TSİ)

Aşağıda, 2026 yılına ilk giren ülkeler ve Türkiye saatiyle yeni yıla giriş anları sıralanmıştır.

Sıra Ülke / Bölge Zaman Dilimi 2026’ya Giriş Saati (TSİ) 1 Kiribati (Line Adaları) UTC+14 31 Aralık 2025 – 13:00 2 Samoa UTC+13 31 Aralık 2025 – 14:00 3 Tonga UTC+13 31 Aralık 2025 – 14:00 4 Yeni Zelanda UTC+13 31 Aralık 2025 – 14:00 5 Japonya UTC+9 31 Aralık 2025 – 18:00

TÜRKİYE 2026 YILINA SAAT KAÇTA GİRECEK?

Türkiye, UTC+3 zaman diliminde yer alır. Bu nedenle Türkiye’de 2026 yılı, 1 Ocak 2026 saat 00:00’da başlar.

Türkiye yeni yıla girerken, Kiribati ve bazı Pasifik ülkeleri 2026’nın ilk saatlerini çoktan yaşamış olur.

NEDEN BAZI ÜLKELER YENİ YILA DAHA ERKEN GİRİYOR?

Yeni yılın ülkeden ülkeye farklı saatlerde başlamasının temel nedeni saat dilimleridir. Dünya, 24 farklı saat dilimine ayrılmıştır ve Uluslararası Tarih Değiştirme Çizgisi’ne yakın ülkeler yeni yıla daha erken girer.

Kiribati’nin Line Adaları gibi bölgeler, bu çizginin batısında yer aldığı için takvimde ilk günü başlatan noktalar arasında bulunur.

2026 yılına ilk hangi ülke giriyor?

2026 yılına ilk giren ülke Kiribati’dir. Özellikle Line Adaları yeni yılı dünyada ilk karşılayan bölgedir.

Türkiye saatiyle 2026’ya ilk giren ülke saat kaçta giriyor?

Kiribati, Türkiye saatiyle 31 Aralık 2025 günü saat 13:00’te 2026 yılına girer.

Yeni Zelanda 2026’ya Türkiye saatine göre ne zaman giriyor?

Yeni Zelanda, TSİ’ye göre 31 Aralık 2025 saat 14:00’te 2026 yılına girer.

Türkiye’den önce kaç ülke 2026’ya giriyor?

Türkiye’den önce Pasifik Okyanusu’nda yer alan birçok ülke ve bölge 2026’ya giriş yapmış olur.

Dünyada en son yeni yıla giren ülke hangisidir?

Dünyada yeni yıla en son giren yerler, UTC-12 zaman diliminde bulunan bazı ada bölgeleridir.

2026 yılına ilk giren ülke Kiribati olurken, onu Samoa, Tonga ve Yeni Zelanda takip eder. Saat farkları sayesinde Türkiye, yeni yılı bu ülkelerden saatler sonra karşılar.

Yeni yılın dünyayı adım adım dolaşması, zaman dilimlerinin günlük hayat üzerindeki etkisini en net şekilde gösteren örneklerden biridir.