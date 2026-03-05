2026 YKS geç başvurular ne zaman? YKS geç başvuru ücreti ne kadar? | YKS geç başvuru tarihleri

Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvuru sürecinin sona ermesiyle birlikte gözler 2026 YKS geç başvuru tarihleri ve YKS geç başvuru ücreti konularına çevrildi. Başvuru süresini kaçıran adaylar için tanınan geç başvuru dönemi, üniversite sınavına katılmak isteyenler için önemli bir ikinci fırsat sunuyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav kılavuzuna göre 2026 YKS geç başvuru işlemleri, belirli tarihler arasında yapılacak. Adaylar başvurularını elektronik ortamda tamamlayabilecek ve sınav ücretlerini aynı tarihler içinde yatırmak zorunda olacak.

2026 YKS GEÇ BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS başvuru süresinin sona ermesinin ardından başvurusunu tamamlayamayan adaylar için YKS geç başvuru dönemi devreye giriyor. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre geç başvurular belirli günlerle sınırlı olacak.

İşlem Tarih YKS Geç Başvuru Başlangıç 10 Mart 2026 YKS Geç Başvuru Bitiş 12 Mart 2026

Adayların başvuru işlemlerini belirtilen tarihler arasında tamamlaması gerekiyor. Aynı zamanda sınav ücretlerinin de bu tarihler içinde yatırılması zorunlu.

YKS GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2026 YKS geç başvuruları tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını ÖSYM’nin resmi sistemleri üzerinden bireysel olarak tamamlayabilecek.

Başvuru yapılabilecek platformlar

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS)

ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması

Adaylar https://ais.osym.gov.tr adresine giriş yaparak başvuru ekranına ulaşabilir ve işlemlerini kolayca tamamlayabilir.

2026 YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS geç başvurularında sınav ücretleri normal başvuru dönemine göre yüzde 50 artırımlı olarak ödeniyor. 2026 yılı için açıklanan normal başvuru ücreti 700 TL olarak belirlenmişti.

Buna göre geç başvuru döneminde ödenecek ücret şu şekilde hesaplanıyor:

Sınav Oturumu Normal Ücret Geç Başvuru Ücreti TYT 700 TL 1.050 TL AYT 700 TL 1.050 TL YDT 700 TL 1.050 TL

Bu durumda adaylar katılacakları her bir oturum için 1.050 TL sınav ücreti yatırmak zorunda olacak.

2026 YKS SINAV TARİHLERİ

ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre 2026 YKS haziran ayında üç oturum halinde gerçekleştirilecek.

Oturum Tarih Saat Süre TYT (Temel Yeterlilik Testi) 20 Haziran 2026 Cumartesi 10.15 165 dakika AYT (Alan Yeterlilik Testleri) 21 Haziran 2026 Pazar 10.15 180 dakika YDT (Yabancı Dil Testi) 21 Haziran 2026 Pazar 15.45 120 dakika

Bu üç oturumdan oluşan sınav, üniversiteye yerleşmek isteyen adaylar için yılın en önemli sınavları arasında yer alıyor.

2026 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takvimine göre 2026 YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile öğrenebilecek.

2026 YKS geç başvurular ne zaman?

2026 YKS geç başvuru işlemleri 10 Mart 2026 tarihinde başlayacak ve 12 Mart 2026 tarihinde sona erecek.

YKS geç başvuru ücreti ne kadar?

2026 YKS geç başvuru ücreti yüzde 50 artırımlı olarak uygulanıyor. Bu nedenle her oturum için 1.050 TL ödeme yapılması gerekiyor.

YKS geç başvurusu nereden yapılır?

Başvurular ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulaması aracılığıyla yapılabilir.

2026 YKS ne zaman yapılacak?

2026 YKS, 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde üç oturum halinde gerçekleştirilecek.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.