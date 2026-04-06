2026 YKS Tarihi Değişti mi? YKS Ertelenecek mi? TYT-AYT-YDT Sınav Tarihleri

2026 YKS sınav tarihleriyle ilgili gelişmeler, milyonlarca adayın gündeminde yer almaya devam ediyor. Özellikle milli maç takvimiyle çakışan sınav günleri sonrası “YKS ertelenecek mi?” sorusu sıkça araştırılıyor. ÖSYM tarafından açıklanan takvim netleşmiş olsa da, sınav tarihleriyle ilgili olası değişiklik ihtimali merak konusu olmaya devam ediyor.

2026 YKS TARİHİ DEĞİŞTİ Mİ?

2026 YKS sınav tarihleri, ÖSYM tarafından yayımlanan resmi takvime göre belirlenmiştir. Mevcut bilgilere göre sınav tarihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Adaylar, açıklanan takvime göre hazırlıklarını sürdürmektedir.

YKS ERTELENECEK Mİ?

“YKS ertelenecek mi?” sorusu özellikle A Milli Takım’ın Dünya Kupası maçlarının sınav günlerine denk gelmesi nedeniyle gündeme gelmiştir. Ancak şu an için YKS’nin erteleneceğine dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

Daha önce Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının milli maç nedeniyle bir gün öne çekilmesi, benzer bir durumun YKS için de yaşanabileceği yönünde beklenti oluşturmuştur. Buna rağmen YKS için henüz resmi bir değişiklik kararı açıklanmamıştır.

2026 YKS SINAV TARİHLERİ

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 2026 yılında üç oturum halinde gerçekleştirilecektir. İşte oturumlara göre sınav tarihleri:

Oturum Sınav Adı Tarih 1. Oturum TYT (Temel Yeterlilik Testi) 20 Haziran 2026 Cumartesi 2. Oturum AYT (Alan Yeterlilik Testleri) 21 Haziran 2026 Pazar 3. Oturum YDT (Yabancı Dil Testi) 21 Haziran 2026 Pazar

YKS İLE MİLLİ MAÇ ÇAKIŞMASI GÜNDEMDE

20 Haziran tarihinde yapılacak olan TYT oturumu, Türkiye-Paraguay maçının oynanacağı gün ile çakışmaktadır. Bu durum, sınav tarihinin değişip değişmeyeceği konusunda kamuoyunda tartışma yaratmıştır.

Daha önce LGS sınavının benzer bir nedenle ertelenmesi, YKS için de benzer bir adım atılıp atılmayacağı sorusunu gündeme taşımıştır. Ancak bu konuda nihai kararın ÖSYM tarafından verileceği belirtilmektedir.

12 HAZİRAN TATİL VE İDARİ İZİN DETAYI

Sınav sürecine hazırlık kapsamında 12 Haziran tarihinde okullar tatil edilmiş ve kamu personelleri idari izinli sayılmıştır. Bu uygulama, sınav organizasyonunun sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla yapılmaktadır.

ÖSYM AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

YKS sınav tarihleriyle ilgili nihai durum için gözler ÖSYM’den gelecek açıklamaya çevrilmiş durumda. Olası bir değişiklik kararı alınması halinde, sınav takvimi güncellenerek kamuoyuna duyurulacaktır.

2026 YKS ertelendi mi?

Hayır, 2026 YKS sınavı için şu an itibarıyla resmi bir erteleme kararı bulunmamaktadır.

YKS sınav tarihleri değişecek mi?

ÖSYM tarafından açıklanan takvim geçerliliğini korumaktadır. Değişiklik olması halinde resmi duyuru yapılacaktır.

2026 TYT ne zaman?

TYT oturumu 20 Haziran 2026 Cumartesi günü yapılacaktır.

2026 AYT ve YDT ne zaman?

AYT ve YDT oturumları 21 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecektir.

YKS ile milli maç aynı güne mi denk geliyor?

Evet, 20 Haziran’daki TYT oturumu Türkiye-Paraguay maçının oynanacağı gün ile çakışmaktadır.