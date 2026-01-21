2026 YÖKDİL 1 sınavı ne zaman? YÖKDİL/1 başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? 2026 YÖKDİL son başvuru tarihi

Akademik kariyer hedefleyen, lisansüstü eğitim planlayan ya da dil tazminatı almak isteyen binlerce adayın yakından takip ettiği YÖKDİL 1 sınavı için beklenen süreç resmen başladı. 2026 yılının ilk Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı olan YÖKDİL/1, ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimiyle birlikte adayların gündemine oturdu. Başvuru tarihleri, sınav günü ve YÖKDİL başvuru ücreti gibi kritik detaylar yoğun şekilde araştırılıyor.

2026 YÖKDİL 1 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan 2026 sınav takvimine göre, yılın ilk YÖKDİL oturumu mart ayında gerçekleştirilecek. YÖKDİL/1 sınavı, akademik yabancı dil yeterliliğini belgelendirmek isteyen adaylar için büyük önem taşıyor.

Sınav Tarihi: 8 Mart 2026 Pazar

8 Mart 2026 Pazar Sınav Saati: 10:15

10:15 Sınav Süresi: 180 dakika (3 saat)

Sınav, ÖSYM tarafından belirlenen merkezlerde aynı gün ve saatte uygulanacak. Adayların sınav saatinden önce sınav binalarında hazır bulunmaları gerekiyor.

2026 YÖKDİL/1 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLADI?

2026-YÖKDİL/1 sınavı için başvuru süreci 21 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 11.00 itibarıyla başladı. Başvuru ekranının açılmasıyla birlikte adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden işlemlerini gerçekleştirmeye başladı.

2026 YÖKDİL son başvuru tarihi

YÖKDİL 1 başvuruları 29 Ocak 2026 tarihinde sona erecek. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecek. Adayların başvuru süresini kaçırmamaları büyük önem taşıyor.

YÖKDİL 1 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2026 YÖKDİL/1 başvuruları, ÖSYM tarafından sunulan farklı kanallar üzerinden kolayca yapılabiliyor. Adaylar, kendilerine en uygun yöntemi tercih ederek başvuru işlemlerini tamamlayabiliyor.

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS)

ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması

ÖSYM Başvuru Merkezleri

Başvurular, 21-29 Ocak 2026 tarihleri arasında alınacak olup, işlemler 21 Ocak günü saat 11.00’den itibaren yapılabiliyor.

2026 YÖKDİL 1 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Adayların en çok merak ettiği konuların başında YÖKDİL başvuru ücreti geliyor. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, 2026 yılı YÖKDİL/1 sınavı başvuru ücreti netleşti.

2026 YÖKDİL 1 başvuru ücreti: 1200 TL

Başvuru işleminin tamamlanabilmesi için sınav ücretinin belirtilen süre içerisinde yatırılması gerekiyor. Ücret yatırılmayan başvurular geçersiz sayılacak.

YÖKDİL 1 SINAVI KİMLER İÇİN ÖNEMLİDİR?

YÖKDİL sınavı; akademik kadro başvuruları, lisansüstü eğitim, doçentlik başvuruları ve bazı kamu kurumlarında dil tazminatı almak isteyen adaylar için geçerli bir yabancı dil sınavıdır. Bu nedenle YÖKDİL/1 oturumu, yılın en kritik sınavlarından biri olarak kabul ediliyor.

2026 YÖKDİL 1 sınavı ne zaman?

2026 YÖKDİL/1 sınavı 8 Mart 2026 Pazar günü saat 10.15’te yapılacaktır.

YÖKDİL 1 başvuruları ne zaman bitecek?

YÖKDİL/1 başvuruları 29 Ocak 2026 tarihinde sona erecektir.

2026 YÖKDİL 1 başvuru ücreti kaç TL?

2026 yılı için YÖKDİL/1 başvuru ücreti 1200 TL olarak belirlenmiştir.

YÖKDİL başvurusu nereden yapılır?

Başvurular ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS), ÖSYM mobil uygulaması veya ÖSYM Başvuru Merkezleri üzerinden yapılabilir.

2026 YÖKDİL/1 sınavı, akademik hedefleri olan adaylar için yılın en önemli fırsatlarından biri olarak öne çıkıyor. Başvuru tarihlerini kaçırmamak, sınav ücretini zamanında yatırmak ve sınav gününe eksiksiz hazırlanmak başarı için kritik rol oynuyor.