2026 Yurt Dışı Çıkış Harcı Ne Kadar, Kaç TL? İşte Güncel Yurt Dışı Çıkış Harcı Bedeli

Yeni yılda yurt dışına çıkacak vatandaşlar, 2026 yılı yurt dışı çıkış harcı ücretini merak ediyor. TÜİK ’in açıkladığı yeniden değerleme oranıyla birlikte, 2026’da uygulanacak yurt dışı çıkış harcı tutarı belli oldu. Eylül ayında 1000 TL’ye yükseltilen ücret, yeni yılda bir kez daha zamlanacak. Peki, 2026 yurt dışı çıkış harcı ne kadar olacak, kimler ödemeyecek? İşte detaylar...

2026 YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI ÜCRETİ BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte 2026 yılı için geçerli olacak yeniden değerleme oranı %25,49 olarak duyuruldu. Bu oranla birlikte yeni yılda birçok vergi, harç ve ücrette artış yapılacak. 2026 yılı itibarıyla yurt dışı çıkış harcı da bu kapsamda zamlandı.

Eylül 2025'te 1000 TL’ye çıkarılan yurt dışı çıkış harcı, 1 Ocak 2026’dan itibaren 1.255 TL olarak uygulanacak. Zam oranı, yeniden değerleme oranı ile uyumlu olarak belirlendi.

Yeni Yurt Dışı Çıkış Harcı Ücreti (2026)

Yıl Yurt Dışı Çıkış Harcı Artış Oranı 2025 1.000 TL - 2026 1.255 TL %25,49

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NASIL ÖDENİR?

Yurt dışı çıkış harcı, havaalanlarında bulunan veznelerden ya da Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) online sistemi üzerinden kolaylıkla ödenebiliyor. Ayrıca bankaların internet şubeleri ve mobil uygulamaları aracılığıyla da ödeme işlemi yapılabiliyor. Ödeme yapıldıktan sonra alınan makbuzun, pasaport kontrolü sırasında ibraz edilmesi gerekiyor.

KİMLER YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI ÖDEMEZ?

Yurt dışına görevle giden kamu görevlileri,

Diplomatik pasaport sahipleri,

18 yaşından küçük çocuklar,

Yurt dışında ikamet eden ve dönüş bileti bulunan vatandaşlar,

Transit yolcular,

Yurt dışında eğitim gören öğrenciler,

Yurt dışına tedavi amacıyla çıkanlar (belge ile kanıtlanması şartıyla)

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NERELERE GİDİYOR?

Yurt dışı çıkış harcından elde edilen gelir, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na aktarılıyor. Bu gelir, genel bütçe kapsamında farklı kamu harcamalarında kullanılıyor. 2025 yılında sadece bu kalemden yaklaşık 9 milyar TL gelir elde edilmesi öngörülmüştü.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI VE 2026 ARTIŞLARI

2026 yılı için belirlenen %25,49’luk yeniden değerleme oranı; pasaport harcı, IMEI kayıt ücreti, araç muayene bedelleri ve diğer devlet harçlarını da doğrudan etkiliyor. Cumhurbaşkanı’nın bu oranı değiştirme yetkisi bulunuyor, ancak yeni yılda harçlarda farklı bir indirim ya da erteleme açıklanmadı.