2026’da bambaşka bir Beşiktaş: Hücumda zirvede

Beşiktaş, 2026 yılıyla birlikte yakaladığı çıkışla dikkat çekiyor. Siyah-beyazlı ekip, yeni yılda lig ve kupa olmak üzere toplam 14 karşılaşmaya çıkarken bu süreçte yalnızca 1 mağlubiyet aldı.

Kupada 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Beşiktaş, tek yenilgisini sahasında Galatasaray’a karşı yaşadı. Genel tabloda ise 10 galibiyet ve 3 beraberlik alan siyah-beyazlılar, istikrarlı performansıyla öne çıktı.

HÜCUM ÜRETKENLİĞİ ARTTI

Ligin ikinci yarısında yapılan transferlerin de etkisiyle oyun kalitesini artıran Beşiktaş, özellikle hücum hattındaki üretkenliğiyle dikkat çekiyor.

2026 yılı verilerine göre siyah-beyazlı ekip, Süper Lig’de rakip ceza sahasında topla en fazla buluşan takım olurken (265), aynı zamanda en fazla isabetli şut (69) ve toplam şut (188) sayısına ulaşarak bu alanda zirvede yer aldı.

Topladığı 52 puanla ligde 4. sırada bulunan Beşiktaş, yakaladığı form grafiğini sezon sonuna kadar sürdürerek üst sıralardaki yerini güçlendirmeyi hedefliyor.