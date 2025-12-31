2026’da spor takviminin dikkat çekenleri

Sporseverler 2026 büyük organizasyona doyacak. Şubat ayında kış olimpiyatıyla başlayacak olan spor takvimi, yaz aylarında kupaların kupası Dünya Kupası’yla devam edecek.

Sonbaharda ise Asya Oyunları kapanışa gelecek. 2026'nın takvimine biraz daha yakından göz atalım:

ŞUBAT: MİLANO-CORTİNA'DA OLİMPİYAT ATEŞİ

Yılın ilk global zirvesi, Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyatı. Organizasyon 6-22 Şubat 2026 tarihlerinde yapılacak. Olimpiyat'ın hemen ardından bu kez Kış Paralimpik Oyunları yapılacak. Bu organizasyon 6-15 Mart arasında gerçekleşecek.

Şubatta ABD’de sezonun tek maçlık dev finali Super Bowl da oynanacak. NFL’in şampiyonluk maçı Super Bowl LX, 8 Şubat 2026’da Kaliforniya’daki Levi’s Stadium’da gerçekleşecek.

Küresel spor takviminde futbol kadar büyümeyi sürdüren kriket tarafında 2026’nın ana başlığı, ICC Erkekler T20 Dünya Kupası. Turnuva 7 Şubat-8 Mart 2026 tarihleri arasında Hindistan ve Sri Lanka ortaklığında oynanacak.

AVRUPA LİGİ FİNALİ İSTANBUL'DA

Kulüp futbolunda sezon finalinin iki büyük gecesi Mayıs’ta. Avrupa Ligi finali, 20 Mayıs 2026’da İstanbul’da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

Ardından Şampiyonlar Ligi finali, 30 Mayıs 2026’da Budapeşte Puskas Arena'da oynanacak.

KUPALARIN KUPASI HAZİRANDA BAŞLIYOR

2026’nın ana omurgası kuşkusuz Dünya Kupası. Turnuva, 11 Haziran-19 Temmuz 2026 arasında ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde yapılacak. 48 takımlı yeni formatta 104 maçlık bir Dünya Kupası macerası bizleri bekliyor.

Yılın son büyük çok branşlı organizasyonu 2026 Asya Oyunları. Oyunlar 19 Eylül-4 Ekim 2026 tarihleri arasında Japonya’da yapılacak.

ULUSLAR LİGİ SONBAHARDA

Milli takım takviminde UEFA’nın bir sonraki döngüsü de 2026’ya uzanıyor. UEFA, 2026-27 Uluslar Ligi lig aşamasının 24 Eylül'de başlayacağını açıkladı. Organizasyon 12-17 Kasım tarihlerinde sona erecek.