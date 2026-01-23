2026’nın ilk sınavı: e-YDS yarın yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 yılının ilk sınavı olan Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2026/1)’in yarın yapılacağını duyurdu.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre sınav, yarın saat 13.45’te başlayacak.

Sınav, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’da bulunan 47 e-Sınav Salonu’nda İngilizce olarak yapılacak.

Adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Sınavda adaylara 80 sorudan oluşan test için 180 dakika süre verilecek. Ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar ise ilave sürelerini kullanabilecek.

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan ya da kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2026 yılının ilk sınavı olan Elektronik Yabancı Dil Sınavı’na 5 bin 277 adayın başvurduğunu bildirdi.

Sınavda emniyet personeli dahil 316 kişinin görev yapacağını belirten Ersoy, "Cumartesi günü bu yılın ilk sınavını İngilizce dilinde düzenleyeceğiz. 10 engelli aday sınava başvurmuş durumda ve bu adaylar için gerekli düzenlemeler yapıldı. 2026 Sınav Takviminde farklı yabancı dillerde uygulanacak 12 tane Elektronik Yabancı Dil Sınavı bulunuyor. Sınava katılacak adaylara başarılar, görevlilere kolaylıklar dilerim" dedi.