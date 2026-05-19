2027 Avrupa Oyunları için karar: Yeni düzenleme Resmi Gazete’de

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul’da düzenlenecek 2027 Avrupa Oyunları organizasyonunda görev alacak personelin ücret ve çalışma esasları belirlendi.

Karara göre organizasyon kapsamında yerli ve yabancı en fazla 500 personel istihdam edilebilecek.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararla, İstanbul 2027 4. Avrupa Oyunları organizasyonunda görev yapacak genel koordinatör ve diğer personele ilişkin düzenlemeler yürürlüğe girdi.

EN FAZLA 500 PERSONEL ÇALIŞTIRILABİLECEK

Karara göre organizasyon kapsamında özel hukuk hükümlerine göre yerli ve yabancı, tam zamanlı veya yarı zamanlı olmak üzere en fazla 500 personel çalıştırılabilecek.

ÜCRET VE ÇALIŞMA ESASLARI BELİRLENDİ

Düzenlemeyle organizasyonda görev alacak personelin ücretleri ve çalışma usullerine ilişkin esaslar da belirlendi. Personelin görev süresi, ücretlendirme ve diğer çalışma koşulları ilgili karar hükümleri doğrultusunda uygulanacak.

İstanbul’da gerçekleştirilecek 2027 Avrupa Oyunları için alınan kararın, organizasyon hazırlıklarının hızlandırılması amacıyla yürürlüğe konulduğu belirtildi.