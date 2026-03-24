2028 Yaz Olimpiyatları Ne Zaman, Hangi Ülkede Yapılacak?

2028 Yaz Olimpiyatları, spor dünyasının en büyük organizasyonlarından biri olarak şimdiden büyük merak uyandırıyor. Olimpiyat tutkunlarının en çok araştırdığı konuların başında ise “2028 Olimpiyatları ne zaman?” ve “hangi ülkede yapılacak?” soruları geliyor.

Dünyanın dört bir yanından sporcuları bir araya getirecek olan bu dev organizasyon, hem tarihi hem de ev sahibi şehir açısından dikkat çekici detaylar barındırıyor. İşte 2028 Yaz Olimpiyatları hakkında tüm merak edilenler…

2028 YAZ OLİMPİYATLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2028 Olimpiyatları, 14 Temmuz 2028 tarihinde başlayacak ve 30 Temmuz 2028 tarihinde sona erecek. Yaklaşık iki hafta sürecek olan bu büyük organizasyon, yaz aylarında sporun zirvesini yaşatacak.

Açılış töreni 14 Temmuz’da gerçekleştirilirken, kapanış töreni ise 30 Temmuz’da yapılacak. Bu tarihler boyunca dünyanın en iyi sporcuları, olimpiyat madalyası için mücadele edecek.

2028 OLİMPİYATLARI HANGİ ÜLKEDE YAPILACAK?

2028 Yaz Olimpiyatları, Amerika Birleşik Devletleri’nin Los Angeles şehrinde düzenlenecek. Kaliforniya eyaletinde bulunan Los Angeles, daha önce de olimpiyatlara ev sahipliği yapmış deneyimli şehirlerden biridir.

Organizasyonun ana stadyumu ise Los Angeles Memorial Coliseum olacak. Bu tarihi stadyum, olimpiyat ruhunu bir kez daha dünya ile buluşturacak.

LOS ANGELES OLİMPİYATLARI KAÇINCI KEZ DÜZENLENECEK?

Los Angeles, olimpiyatlara üçüncü kez ev sahipliği yapacak. Daha önce 1932 ve 1984 yıllarında düzenlenen oyunların ardından şehir, 2028 Yaz Olimpiyatları ile birlikte bu alandaki deneyimini bir kez daha gösterecek.

Bu durum, Los Angeles’ı olimpiyat tarihinde önemli bir konuma taşıyor.

2028 OLİMPİYATLARI NASIL BELİRLENDİ?

2028 Yaz Olimpiyatları’nın ev sahibi süreci oldukça dikkat çekicidir. 2024 Olimpiyatları için aday olan şehirlerin çekilmesi sonrası Paris ve Los Angeles öne çıktı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, iki şehir arasında bir uzlaşma sağlanmasını istedi. Bu süreç sonunda Paris’in 2024 Olimpiyatları’nı, Los Angeles’ın ise 2028 Olimpiyatları’nı düzenlemesine karar verildi.

Ayrıca Los Angeles’a organizasyon süreci için 1.8 milyar dolarlık destek sağlanacağı da açıklandı.

2028 YAZ OLİMPİYATLARI NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

2028 Olimpiyatları, sadece bir spor organizasyonu değil, aynı zamanda küresel bir buluşma noktasıdır. Farklı ülkelerden gelen sporcular, kültürler ve izleyiciler bu etkinlikte bir araya gelir.

Los Angeles’ın güçlü altyapısı ve geçmiş olimpiyat deneyimi, bu organizasyonun yüksek standartlarda gerçekleşeceğinin önemli bir göstergesidir.

2028 OLİMPİYATLARI HAKKINDA KISA BİLGİLER

Ev sahibi şehir: Los Angeles

Ülke: ABD

Açılış tarihi: 14 Temmuz 2028

Kapanış tarihi: 30 Temmuz 2028

Ana stadyum: Los Angeles Memorial Coliseum

Olimpiyat sayısı: XXXIV (34. Olimpiyat Oyunları)

