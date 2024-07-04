2030 Dünya Kupası finali Santiago Bernabeu'da

İspanya, Portekiz ve Fas'ın ortaklığıyla düzenlenecek 2030 Dünya Kupası'nda final maçına Real Madrid'in stadyumu Santiago Bernabeu'nun ev sahipliği yapacak.

İspanya, Portekiz ve Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2030 Dünya Kupası için maçlara ev sahipliği yapacak stadyumların belirlenmesiyle ilgili çalışmalar sürüyor.

Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Marca'da yer alan habere göre, 31 Temmuz'da turnuvada kullanılacak stadyumların bildirileceği ifade edilirken turnuvanın finaline ev sahipliği yapacak stadyum belirlendi.

Haberde, 2030'daki Dünya Kupası finalinin Real Madrid'in stadyumu Santiago Bernabeu'da oynanacağı kaydedildi. Real Madrid ve FIFA arasındaki iyi ilişkilerin de bu seçimde önemli bir rol oynadığı, İspanya'nın turnuva için 12 veya 13 stadyum önereceği aktarıldı.

DÜNYA KUPASI'NIN 100'ÜNCÜ YILI

FIFA, 2030'da Dünya Kupası'nın 100. yılı olması nedeniyle 3 maçın ev sahibi ülkelerden farklı bir yerde oynanacağını açıklamıştı.

Uruguay, Arjantin ve Paraguay turnuvadaki ilk maçlarını kendi ülkelerinde oynayacak.

Bu 3 ülkeyle birlikte turnuvanın ev sahipleri İspanya, Portekiz ve Fas 2030 Dünya Kupası'na direkt katılım hakkı elde edecek.