2030 ile 2034 Dünya Kupası'nın oynanacağı ülkeler açıklandı



FIFA, 2030 ve 2034 Dünya Kupası turnuvalarına ev sahipliği yapacak ülkeleri açıkladı.

2030 Dünya Kupası’nda Portekiz, İspanya ve Fas ev sahipliği yapacak.

Ayrıca 100. yılı şerefine ilk üç maç Uruguay, Arjantin ve Paraguay’da oynanacak. Futbolun en prestijli kupası 2030’da 100. yılına girmiş olacak.