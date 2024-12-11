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2030 ile 2034 Dünya Kupası'nın oynanacağı ülkeler açıklandı

FIFA, 2030 Dünya Kupası’na İspanya, Portekiz ve Fas’ın ev sahipliği yapacağını açıkladı. 2034 Dünya Kupası ise Suudi Arabistan’da gerçekleşecek.

Spor
  • 11.12.2024 18:36
  • Giriş: 11.12.2024 18:36
  • Güncelleme: 11.12.2024 18:41
Kaynak: İHA
2030 ile 2034 Dünya Kupası'nın oynanacağı ülkeler açıklandı
AA


FIFA, 2030 ve 2034 Dünya Kupası turnuvalarına ev sahipliği yapacak ülkeleri açıkladı.

2030 Dünya Kupası’nda Portekiz, İspanya ve Fas ev sahipliği yapacak.

Ayrıca 100. yılı şerefine ilk üç maç Uruguay, Arjantin ve Paraguay’da oynanacak. Futbolun en prestijli kupası 2030’da 100. yılına girmiş olacak.

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