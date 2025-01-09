2030’a kadar enerji teknolojileri iş modellerini belirleyecek

Emek Servisi

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) Mesleklerin Geleceği 2025 Raporu'na göre, teknolojik gelişmeler, demografik değişimler, jeoekonomik gerilimler ve ekonomik baskılar, dünya çapında sektörleri ve meslekleri yeniden şekillendiren itici güçler olarak öne çıkıyor.

Söz konusu değişim ve gelişmelerin etkisiyle dünya çapında 170 milyon yeni iş fırsatının ortaya çıkacağı öngörülüyor. Ancak bu değişen eğilimlerin, 92 milyon mevcut istihdamı da yerinden edeceği ve böylece 2030'a kadar toplamda 78 milyon net istihdam fırsatının oluşacağı tahmin ediliyor.

Dünyada en hızlı büyüyen mesleklerin bir kısmını teknoloji, veri ve yapay zeka alanları oluştururken, teslimat, bakım, eğitim ve tarım gibi temel ekonomi rollerinde de büyüme bekleniyor.

En hızlı büyüyen meslekler arasında sırasıyla tarım işçisi, hafif kamyon veya teslimat hizmeti sürücüsü, yazılım ve uygulama geliştiricisi, inşaat ve son kat ustası, mağaza satış görevlisi, gıda işleme ve ilgili alanlar, araç, minibüs ve motosiklet sürücüsü, hemşirelik, gıda ve içecek servis pozisyonları öne çıkıyor. En hızlı azalan meslekler arasında ise kasiyer ve gişe memuru, yönetici asistanı ve sekreteri, bina kapıcısı, temizlikçi ve temizlik görevlileri, malzeme kayıt ve stok görevlisi, baskı ve ilgili alan çalışanı, muhasebe, defter tutma ve bordro memuru, denetçi, ulaşım ve güvenlik görevlisi ile banka gişe memuru yer alıyor.

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TÜRKİYE’DE HANGİ MESLEKLER ÖNE ÇIKACAK?

Genişleyen dijital erişimin, 2025-2030 döneminde Türkiye'de işgücü piyasasında önemli değişimlere yol açması bekleniyor. Türkiye'deki şirketlerin yüzde 60'ı, enerji teknolojilerinin iş modellerini dönüştüreceğini öngörüyor. Beklentilere göre, robotik mühendisleri, yenilenebilir enerji mühendisleri ile otonom ve elektrikli araç uzmanları, önümüzdeki dönemde öne çıkması beklenen meslekler arasında yer alıyor.