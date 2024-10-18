20’den fazla akademisyeni kovdular

İstanbul Altınbaş Üniversitesi’nde 20’den fazla öğretim üyesi personel fazlalığı gerekçe gösterilerek eylül ayının sonunda işten çıkarıldı. İşten çıkarılan öğretim üyelerinin bazılarının anlaşma yoluna giderek haklarını aldığı ifade edilirken, dava yoluna başvuracakları için anlaşmayan öğretim üyelerine ise herhangi bir ödeme yapılmadığı belirtildi.

İşten çıkarmanın resmi belgesinde de kamu yararının devam edebilmesi adına personel azaltılmasına ihtiyaç olduğu belirtildiği ifade edilirken dava yoluna başvuracak olan öğretim üyelerinin şu anda işsizlik maaşı bile alamadığı öğrenildi. Hakları için mücadele edeceğini belirten öğretim üyeleri 24 Ekim Perşembe günü Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Kampüsü önünde bir açıklama yapacak.

Öte yandan konu ile ilgili açıklama yayımlayan Özel Sektör Öğretmenleri Sendika Vakıf Üniversiteleri Birimi yaşananlara tepki gösterdi. Açıklamada “Ağustos ayında başlayan bir süreç oldu üniversite seçmeli üzerinden toplam ders sayısı azaltılarak akademisyenler personel fazlası olarak gösterildi. Akademisyenlerle görüşerek onları tazminatlarını alıp istifa etmeye zorladılar. İstifayı kabul etmeyen kişileri ise önce tazminatsız işten çıkarma üzerinden tehdit ettiler ve sürecin sonunda tazminatlarını vermeden işten çıkardılar. Bu kısım tamamen hukuka aykırı. Sözleşmesi bitti diye herhangi bir öğretim üyesi işten çıkarılamaz. Uzlaşmayı kabul etmeyen akademisyenler ciddi bir hukuksuzlukla karşı karşıya” denildi.

İşten çıkarılan akademisyenlerin üzerlerine derslerinin bile atandığı belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Diğer üniversitelerde de dersler başladı. Burada işten çıkarılan hocalarımızın bu dönem işsiz kalacakları ortada olmasına rağmen toplu bir şekilde işten çıkarma yapıldı. Hukuk dışı bir baskı yapıldı. Hocaların eğitim öğretim sürecinde herhangi bir kusurlu hareketi bile bulunmuyor. Hocalarımız özellikle mağdur etmek istendi. Uzlaşmak zorundasınız dendi resmen hocalara. Bir kurumda olmaması gereken bir süreç yönetildi. Sendika olarak sözleşmesi doldu denerek akademisyenlerin işten gereksiz çıkarılmayacağını savunuyoruz. Bundan sonra hukuki ve fiili mücadele süreci yürütülecek. Sendika avukatlarımız hocalarımızın davalarını üstlendi. Kamuoyunun dikkatini çekmek için çalışmalarımız olacak.”