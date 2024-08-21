21 Ağustos 2024 Bodrum hava durumu: Bodrum'da hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Ağustos Hava Durumu raporunu açıkladı. Bodrum'un 5 günlük hava tahmini de belli oldu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 21 Ağustos 2024 Çarşamba gününe dair hava tahmin raporunu paylaştı.
BODRUM HAVA DURUMU
Muğla'nın Bodrum ilçesinde hava sıcaklığı en düşük 26, en yüksek 34 derece olacak.
Bodrumda havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor.
Nem oranı yüzde 68 ile 90 arasında seyredecek.
Rüzgar batıdan 19 kilometre hızla esecek.
BODRUM'DA 5 GÜNLÜK HAVA NASIL OLACAK?
Bodrum'un 5 günlük hava tahmini şöyle:
22 Ağustos 2024 Perşembe: 26-36 Derece (Açık)
23 Ağustos 2024 Cuma: 27-35 (Açık)
24 Ağustos 2024 Cumartesi: 28-36 (Açık)
25 Ağustos 2024 Pazar: 28-37 (Açık)