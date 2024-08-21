21 Ağustos 2024 hava durumu: Türkiye'de hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Çankırı ve Sinop çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

HANGİ İLLERDE YAĞIŞ VAR?

Yağışların, öğle saatlerinden sonra Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Tekirdağ ve İstanbul ile öğle saatlerinden sonra batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE: 37 DERECE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL: 31 DERECE

Parçalı ve az bulutlu, öğle saalerine kadar gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ: 34 DERECE

Parçalı bulutlu

KOCAELİ: 33 DERECE

Parçalı ve az bulutlu

BURSA: 34 DERECE

Parçalı bulutlu

BALIKESİR : 35 Derece

Gökgürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR: 34 DERECE

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR: 34 DERECE

Az bulutlu ve açık

MANİSA: 37 DERECE

Az bulutlu ve açık

MUĞLA: 33 DERECE

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA: 35 DERECE

Az bulutlu ve açık

ANTALYA: 32 DERECE

Az bulutlu ve açık

HATAY: 33 DERECE

Az bulutlu ve açık

ISPARTA: 35 DERECE

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA: 37 DERECE

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI: 38 DERECE

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR: 35 DERECE

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA: 37 DERECE

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer dolu yağışı ile birlikte gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU: 33 DERECE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU: 34 DERECE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP: 32 DERECE

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK: 27 DERECE

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA: 41 DERECE

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ARTVİN: 35 DERECE

Az bulutlu ve açık

SAMSUN: 31 DERECE

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

TRABZON: 30 DERECE

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM: 31 DERECE

Az bulutlu ve açık

KARS: 30 DERECE

Az bulutlu ve açık

MALATYA: 38 DERECE

Az bulutlu ve açık

VAN: 29 DERECE

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR: 42 DERECE

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP: 41 DERECE

Az bulutlu ve açık

SİİRT: 40 DERECE

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA: 42 DERECE

Az bulutlu ve açık

BİTLİS: 23 DERECE

Az bulutlu

HAKKARİ: 34 DERECE

Çok bulutlu