21 Ağustos 2024 hava durumu: Türkiye'de hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Ağustos Hava durumu raporunu paylaştı. Yurdun bazı bölgelerinde sağanak yağışlar bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. İllere göre hava durumu tahminlerine haberimizde ulaşabilirsiniz.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Çankırı ve Sinop çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
HANGİ İLLERDE YAĞIŞ VAR?
Yağışların, öğle saatlerinden sonra Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Tekirdağ ve İstanbul ile öğle saatlerinden sonra batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE: 37 DERECE
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL: 31 DERECE
Parçalı ve az bulutlu, öğle saalerine kadar gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ: 34 DERECE
Parçalı bulutlu
KOCAELİ: 33 DERECE
Parçalı ve az bulutlu
BURSA: 34 DERECE
Parçalı bulutlu
BALIKESİR : 35 Derece
Gökgürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR: 34 DERECE
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR: 34 DERECE
Az bulutlu ve açık
MANİSA: 37 DERECE
Az bulutlu ve açık
MUĞLA: 33 DERECE
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA: 35 DERECE
Az bulutlu ve açık
ANTALYA: 32 DERECE
Az bulutlu ve açık
HATAY: 33 DERECE
Az bulutlu ve açık
ISPARTA: 35 DERECE
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA: 37 DERECE
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI: 38 DERECE
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR: 35 DERECE
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA: 37 DERECE
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer dolu yağışı ile birlikte gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU: 33 DERECE
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU: 34 DERECE
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP: 32 DERECE
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK: 27 DERECE
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA: 41 DERECE
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ARTVİN: 35 DERECE
Az bulutlu ve açık
SAMSUN: 31 DERECE
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
TRABZON: 30 DERECE
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM: 31 DERECE
Az bulutlu ve açık
KARS: 30 DERECE
Az bulutlu ve açık
MALATYA: 38 DERECE
Az bulutlu ve açık
VAN: 29 DERECE
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR: 42 DERECE
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP: 41 DERECE
Az bulutlu ve açık
SİİRT: 40 DERECE
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA: 42 DERECE
Az bulutlu ve açık
BİTLİS: 23 DERECE
Az bulutlu
HAKKARİ: 34 DERECE
Çok bulutlu