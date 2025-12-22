21 Aralık 2025 Reyting Sonuçları Açıklandı: Zirvede Sıralama Değişti

Televizyon ekranlarında kıyasıya rekabetin yaşandığı 21 Aralık 2025 Pazar gününe ait reyting sonuçları belli oldu. Prime time kuşağında yayınlanan diziler, yarışmalar ve haber programları izleyicinin tercihini belirlerken, zirvedeki sıralamanın değişmesi dikkat çekti. “21 Aralık 2025 reyting sonuçları”, “Dün en çok ne izlendi?” ve “Reyting birincisi hangi yapım oldu?” soruları günün en çok aranan başlıkları arasında yer aldı.

21 ARALIK 2025 TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

20+ABC1 izleyici grubunda ölçülen reyting sonuçlarına göre, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat günü zirvede tamamladı. NOW ve TV8 yapımları ise üst sıralarda yer alarak güçlü performans sergiledi.

21 Aralık 2025 Reyting Sıralaması

Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating % Share % 1 Teşkilat TRT 1 20:58 23:55 6.78 17.14 2 Sahtekârlar NOW 20:52 23:53 5.04 12.66 3 MasterChef Türkiye TV8 20:39 24:35 4.46 12.02 4 Bahar Show TV 21:00 24:17 4.05 10.29 5 NOW Ana Haber Hafta Sonu NOW 19:00 19:59 3.59 10.95 6 Show Ana Haber Show TV 18:58 19:59 3.13 9.69 7 Teşkilat (Özet) TRT 1 20:00 20:58 3.11 7.90 8 Sahtekârlar (Özet) NOW 20:00 20:52 2.80 7.11 9 Kim Milyoner Olmak İster ATV 20:42 24:17 2.76 6.97 10 Kanal D Ana Haber Kanal D 18:58 20:00 2.41 7.34

ZİRVEDE HANGİ YAPIM YER ALDI?

21 Aralık 2025 reyting sonuçlarına göre Teşkilat, %6.78 rating ve %17.14 share oranıyla günün en çok izlenen programı oldu. TRT 1 dizisi, hem özet bölümüyle hem de ana yayınıyla listede iki farklı sırada yer alarak güçlü izleyici desteğini bir kez daha ortaya koydu.

REYTİNG YARIŞINDA DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

NOW ekranlarında yayınlanan Sahtekârlar , ikinci sıraya yerleşti.

, ikinci sıraya yerleşti. MasterChef Türkiye , uzun yayın süresine rağmen ilk üçte kalmayı başardı.

, uzun yayın süresine rağmen ilk üçte kalmayı başardı. Haber bültenleri, hafta sonu kuşağında üst sıralarda yer aldı.

Dizi özet bölümlerinin de reyting listesine girmesi dikkat çekti.

21 Aralık 2025 reyting birincisi kim oldu?

21 Aralık 2025 Pazar günü reyting birincisi TRT 1’de yayınlanan Teşkilat oldu.

MasterChef Türkiye kaçıncı sırada yer aldı?

MasterChef Türkiye, 21 Aralık 2025 reyting sıralamasında 3. sırada yer aldı.

Haber bültenleri reyting listesine girdi mi?

Evet. NOW Ana Haber Hafta Sonu ve Show Ana Haber ilk 10 içinde yer aldı.

Özet bölümler reyting aldı mı?

Teşkilat ve Sahtekârlar dizilerinin özet bölümleri de reyting listesine girmeyi başardı.