21 Aralık'ta neden en uzun gece yaşanır?

21 Aralık, yılın en uzun gecesinin yaşandığı ve kış gündönümünün gerçekleştiği tarihtir. Kuzey Yarımküre'de bu tarihte günler en kısa, geceler ise en uzun süreye ulaşır. Bu özel gün, hem bilimsel hem de kültürel açıdan önem taşır. Peki, neden 21 Aralık en uzun gece olarak kabul edilir ve bu olayın arkasındaki bilimsel gerçekler nelerdir?

21 ARALIK NEDEN EN UZUN GECE?

21 Aralık’ta en uzun gecenin yaşanmasının nedeni, Dünya’nın eğik ekseni ve Güneş etrafındaki hareketidir. Dünya, 23,5 derecelik bir eksen eğikliğine sahiptir. Bu eğiklik, farklı tarihlerde farklı bölgelerin Güneş ışığını daha fazla veya daha az almasına neden olur. Kış gündönümünde, Kuzey Yarımküre Güneş'ten en uzak açıyı alır. Bu durum, Güneş ışıklarının kuzey yarımküreye daha eğik bir açıyla gelmesine ve günlerin kısalıp gecelerin uzamasına yol açar.

Kısaca, 21 Aralık'ta Dünya'nın kuzey yarısı Güneş'ten en az ışık aldığı için bu tarih en uzun gece olarak adlandırılır. Aynı zamanda, bu tarihten sonra günler uzamaya, geceler kısalmaya başlar.

GÜNEY YARIM KÜREDE 21 ARALIK

Kış gündönümü, yılın en kısa gününü ve en uzun gecesini temsil eder. Bu, Dünya'nın Güneş'e olan eğik duruşuyla ilgilidir. Bu tarihte, Kuzey Kutup Dairesi'nde (Arktik bölgelerde) kutup gecesi devam ederken, Güney Kutup Dairesi'nde (Antarktik bölgelerde) kutup günü yaşanır. Yani, Güney Yarımküre'de 21 Aralık, yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesi olarak bilinir.