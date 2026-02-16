21 ay oldu dokunan yok

Ankara’da Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019’da kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürüldü.

Hikmet, "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "Ruhsatsız silah bulundurmak" ve "Silahla tehdit" suçlarından toplam 3 yıl hapis cezasına çarptırılırken Hikmet’in avukatlığını üstlenen Vahit Bıçak’ın yargılama boyunca kullandığı skandal ifadeler ise kamuoyunca büyük bir tepkiye neden oldu. Avukat Bıçak’a, akademisyen Ceren Damar Şenel ve ailesine karşı yargılama sürecinde sarf ettiği ifadeler nedeniyle "hakaret" suçundan dava açıldı ve Bıçak, 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ancak Bıçak’ın Yargıtay 4. Ceza Dairesi’ne 17 Mayıs 2025’te gönderilen dosyası yaklaşık 21 aydır incelenip karara bağlanmadı.

YARGI DA NİKAHTA

Bıçak’ın kızı Gözde Bıçak’ın nikahını ise 30 Eylül 2025 tarihinde CHP’li Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin kıydı. Nikaha yargı mensupları ve bürokratlar akın etti. CHP’li Şahin o tarihte sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Hukukçu Akademisyen Avukat Beyza Gözde Bıçak ile Kimya Yüksek Mühendisi Jamie Hunter’ın nikâhlarını kıydım. Bu anlamlı günde; Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Köylüoğlu, Çorum Önceki Dönem Belediye Başkanı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Danışmanı Zeki Gül, Anayasa Mahkemesi Önceki Dönem Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Mustafa Kurtaran, Enerji Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, İlahiyatçı, Kozaklı Lisesi Müdürü Mahmut Bıçak, Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Harun Çelik, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Üyesi Hikmet Kanık, Türkiye Cumhuriyeti Kamerun Önceki Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan, Gambiya Ankara Büyükelçisi Alkali Conteh ve Zambiya Ankara Büyükelçisi William Sikazwe bizlerleydi. Ayrıca gelinimizin kıymetli ailesi, Prof. Dr. Vahit Bıçak ve eşi Arzu Bıçak, damadımızın değerli ailesi Patricia ve Nick Hunter ile kızları Kim Hunter de bu güzel mutluluğa eşlik ettiler. Genç çiftimize ömür boyu mutluluk diliyor, değerli ailelerini gönülden tebrik ediyorum.”