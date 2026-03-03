21 çocuk futbolcu Katar’da mahsur kaldı

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından bölgede başlayan savaş, spor organizasyonlarını da etkiledi. Bu gelişmelerin ortasında, Kuşadası Küçükada Futbol Takımı’nın 11-13 yaş aralığındaki 21 futbolcusu Katar’da mahsur kaldı.

Aydın temsilcisi, Doha’daki Aspire Akademi’nin davetlisi olarak Katar’a gitmişti. Minik futbolcular, 28 Şubat-5 Mart tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan turnuvada sahaya çıkacaktı. Ancak savaşın başlamasıyla birlikte organizasyon iptal edildi.

TEMAS KURULDU, SONUÇ ALINAMADI

Turnuvanın oynanacağı tesislerde konaklayan 21 çocuk ve sekiz yönetici, hava sahasının kapatılması nedeniyle Türkiye’ye dönemiyor. Takım kafilesinin, dönüş için Türkiye’nin Doha Büyükelçiliği ile temas kurmaya çalıştığı ancak şu ana kadar somut bir sonuç alınamadığı öğrenildi.

Yaşanan belirsizlik hem çocuklarda hem de ailelerinde endişeye yol açtı. Aileler, gelişmeleri yakından takip ederken, çocukların en kısa sürede güvenli şekilde Türkiye’ye döndürülmesi için yetkililerden çözüm bekliyor.