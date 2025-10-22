21 Ekim 2025 Reyting Sonuçları | Günün en çok izlenen programları açıklandı

21 Ekim 2025 Salı reyting sonuçları belli oldu. Televizyon ekranlarında kıyasıya rekabet yaşandı. Gündüz kuşağında Müge ile ile Tatlı Sert zirvedeki yerini korurken, akşam kuşağında Bahar ve Mehmed: Fetihler Sultanı yüksek izlenme oranlarıyla dikkat çekti. Peki, 21 Ekim 2025 Salı günü en çok hangi dizi izlendi? İşte Box Office Türkiye'nin TİAK'tan aldığı verilere göre günün en çok izlenen 10 programı ve detaylı analiz…

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN 10 PROGRAMI (TİAK 20+ABC1)

Sıra Program Reyting (20+ABC1) 1 Müge Anlı ile Tatlı Sert 5,29 2 Bahar 4,93 3 Mehmed: Fetihler Sultanı 4,83 4 Esra Erol'da 4,30 5 Kıskanmak 4,21 6 Kral Kaybederse 4,00 7 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 3,86 8 Bahar (Özet) 3,14 9 MasterChef Türkiye 3,01 10 Show Ana Haber 2,87

REYTİNG ANALİZİ – ZİRVE KİMDE?

21 Ekim 2025 Salı gününün kazananı yine Müge Anlı ile Tatlı Sert oldu. Program, 5,29 reyting oranıyla bir kez daha günün en çok izlenen yapımı olmayı başardı. ATV ekranlarında yayınlanan program, gündüz kuşağında uzun süredir liderliği kimseye bırakmıyor.

Akşam kuşağında ise Bahar ve Mehmed: Fetihler Sultanı arasındaki rekabet izleyicilerin ilgisini topladı. Her iki dizi de 4’ün üzerinde reyting alarak Salı gününün prime time liderleri arasında yer aldı.

DİZİ VE PROGRAM PERFORMANSLARI

Bahar dizisi, duygusal hikayesiyle hem ABC1 hem de Total kategorisinde güçlü performansını sürdürüyor.

Mehmed: Fetihler Sultanı tarihi atmosferi ve görsel kalitesiyle izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Esra Erol'da sosyal konuları ele alan içeriğiyle 4,30 reyting alarak güçlü konumunu korudu.

Kıskanmak ve Kral Kaybederse dramatik yapılarıyla izleyicilerden tam not aldı.

Günün yemek yarışması MasterChef Türkiye, 3,01 reytingle ilk 10 listesinde yer buldu.

REYTİNG SONUÇLARINA GENEL BAKIŞ

TİAK tarafından paylaşılan verilere göre, 21 Ekim Salı günü hem gündüz kuşağı hem de prime time kuşağı oldukça hareketli geçti. NOW TV’deki Selçuk Tepeli ile Ana Haber 3,86 reyting alırken, Show TV Ana Haber 2,87 ile günü tamamladı. Günün genel tablosunda kadın odaklı diziler ve sosyal temalı programlar dikkat çekti.

21 Ekim 2025 Salı en çok izlenen dizi hangisi oldu?

Günün en çok izlenen dizisi Bahar olurken, genel sıralamada ise Müge Anlı ile Tatlı Sert liderliği aldı.

Mehmed: Fetihler Sultanı reytingi kaç oldu?

Dizi 4,83 reyting oranıyla günü üçüncü sırada tamamladı.

MasterChef Türkiye reyting sıralamasında kaçıncı oldu?

MasterChef Türkiye 3,01 reyting alarak 9. sırada yer aldı.

Hangi haber bülteni daha çok izlendi?

Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber, 3,86 reyting oranıyla günün en çok izlenen haber bülteni oldu.

Reyting sonuçları hangi kaynaktan alınır?

Reyting verileri TİAK (Televizyon İzleme Araştırmaları Komitesi) tarafından ölçülür ve her gün düzenli olarak açıklanır.