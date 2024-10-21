21 Ekim Resmi Gazete kararları: 21 Ekim 2024 Resmi Gazete kararları neler?
Bugün yayımlanan Resmi Gazete kararları yurttaşlar tarafından araştırılıyor. 1920'de kurulan ve 1921 tarihinden itibaren çıkmaya başlayan Resmi Gazete TBMM, cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri tarafından çıkarılan kanun, kararname, yönetmelik, genelge ve sair mevzuatları yayımlıyor. Bugün yeni çıkan kararların ardından ise 21 Ekim 2024 Resmi Gazete kararları neler araştırması hız kazandı. Peki, 21 Ekim 2024 Resmi Gazete kararları neler? İşte Bugünün Resmi Gazete kararları!
21 Ekim 2024 bugünün Resmi Gazete kararları yayımlandı. Bugünün Resmi Gazete kararları arasında yönetmelik düzenlemesi, tebliğ ve ilan bölümü yer aldı. Peki, 21 Ekim 2024 Resmi Gazete kararları neler? İşte Bugünün Resmi Gazete kararları!
21 EKİM 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Akdeniz Üniversitesi Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Ankara Bilim Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Samsun Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
İLÂN BÖLÜMÜ
- Yargı İlânları
- Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
- Çeşitli İlânlar
T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.