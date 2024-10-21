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21 Ekim Resmi Gazete kararları: 21 Ekim 2024 Resmi Gazete kararları neler?

Bugün yayımlanan Resmi Gazete kararları yurttaşlar tarafından araştırılıyor. 1920'de kurulan ve 1921 tarihinden itibaren çıkmaya başlayan Resmi Gazete TBMM, cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri tarafından çıkarılan kanun, kararname, yönetmelik, genelge ve sair mevzuatları yayımlıyor. Bugün yeni çıkan kararların ardından ise 21 Ekim 2024 Resmi Gazete kararları neler araştırması hız kazandı. Peki, 21 Ekim 2024 Resmi Gazete kararları neler? İşte Bugünün Resmi Gazete kararları!

BirBilgi
  • 21.10.2024 13:29
  • Giriş: 21.10.2024 13:29
  • Güncelleme: 21.10.2024 13:32
21 Ekim Resmi Gazete kararları: 21 Ekim 2024 Resmi Gazete kararları neler?

21 Ekim 2024 bugünün Resmi Gazete kararları yayımlandı. Bugünün Resmi Gazete kararları arasında yönetmelik düzenlemesi, tebliğ ve ilan bölümü yer aldı. Peki, 21 Ekim 2024 Resmi Gazete kararları neler? İşte Bugünün Resmi Gazete kararları!

21 EKİM 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

  • Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  • Akdeniz Üniversitesi Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Ankara Bilim Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  • Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  • Samsun Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Resmi Gazetede yayımlandı: 29 Ekim’de toplu taşıma ücretsiz olacak

İLÂN BÖLÜMÜ

  1. Yargı İlânları
  2. Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
  3. Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.

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