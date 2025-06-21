21 Haziran 2025 Kadınlar Voleybol Milletler Ligi maç programı
Kadınlar Voleybol Milletler Ligi ikinci hafta maçları (VNL) 21 Haziran 2025 günü oynanacak 6 maçla sürüyor. Türkiye - Güney Kore maçı ve diğer maçların saatleri haberimizde.
Voleybol Kadınlar Milletler Ligi''nde heyecan, 21 Haziran 2025 günü oynanacak 6 maçla devam ediyor. Türkiye''nin de Güney Kore ile karşılaşacağı mücadelede günün maç programı şöyle:
- 11:30 – Çekya K - Tayland K (Beijing, Ulusal Stadyum)
- 15:00 – Japonya - Çin K (Beijing)
- 16:00 – Dominik Cumhuriyeti - Brezilya (Sinan Erdem Spor Salonu, İstanbul)
- 17:30 – Hollanda - ABD (Belgrad havuzu, Central European Time +2)
- 19:30 – Güney Kore - Türkiye (Sinan Erdem Spor Salonu, İstanbul – TRT Spor)
- 21:00 – Fransa - Sırbistan
MİLLETLER LİGİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?
Milletler Ligi 27 Temmuz'da sona erecek.