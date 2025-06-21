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21 Haziran 2025 Kadınlar Voleybol Milletler Ligi maç programı

Kadınlar Voleybol Milletler Ligi ikinci hafta maçları (VNL) 21 Haziran 2025 günü oynanacak 6 maçla sürüyor. Türkiye - Güney Kore maçı ve diğer maçların saatleri haberimizde.

BirBilgi
  • 21.06.2025 11:15
  • Giriş: 21.06.2025 11:15
  • Güncelleme: 21.06.2025 12:20
21 Haziran 2025 Kadınlar Voleybol Milletler Ligi maç programı
Foto: Depophotos

Voleybol Kadınlar Milletler Ligi''nde heyecan, 21 Haziran 2025 günü oynanacak 6 maçla devam ediyor. Türkiye''nin de Güney Kore ile karşılaşacağı mücadelede günün maç programı şöyle:

  • 11:30 – Çekya K - Tayland K (Beijing, Ulusal Stadyum)
  • 15:00 – Japonya - Çin K (Beijing)
  • 16:00 – Dominik Cumhuriyeti - Brezilya  (Sinan Erdem Spor Salonu, İstanbul)
  • 17:30 – Hollanda - ABD  (Belgrad havuzu, Central European Time +2)
  • 19:30 – Güney Kore - Türkiye  (Sinan Erdem Spor Salonu, İstanbul – TRT Spor)
  • 21:00 – Fransa - Sırbistan 

MİLLETLER LİGİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Milletler Ligi 27 Temmuz'da sona erecek.

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