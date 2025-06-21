21 Haziran 2025 Kadınlar Voleybol Milletler Ligi maç programı

Voleybol Kadınlar Milletler Ligi''nde heyecan, 21 Haziran 2025 günü oynanacak 6 maçla devam ediyor. Türkiye''nin de Güney Kore ile karşılaşacağı mücadelede günün maç programı şöyle:

11:30 – Çekya K - Tayland K (Beijing, Ulusal Stadyum)

(Beijing, Ulusal Stadyum) 15:00 – Japonya - Çin K (Beijing)

(Beijing) 16:00 – Dominik Cumhuriyeti - Brezilya (Sinan Erdem Spor Salonu, İstanbul)

(Sinan Erdem Spor Salonu, İstanbul) 17:30 – Hollanda - ABD (Belgrad havuzu, Central European Time +2)

(Belgrad havuzu, Central European Time +2) 19:30 – Güney Kore - Türkiye (Sinan Erdem Spor Salonu, İstanbul – TRT Spor)

(Sinan Erdem Spor Salonu, İstanbul – TRT Spor) 21:00 – Fransa - Sırbistan

MİLLETLER LİGİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Milletler Ligi 27 Temmuz'da sona erecek.