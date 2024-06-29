21 Haziran hangi burç? 21 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri

Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 21 Haziran hangi burç sorusu ise 21 Haziran tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 21 Haziran hangi burç? İşte 21 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri!

21 Haziran hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 21 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 21 Haziran hangi burç? İşte 21 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri!

21 HAZİRAN HANGİ BURÇ?

21 Haziran’da doğan kişiler ikizler burcuna mensuptur. İkizler burcu, 21 Mayıs - 21 Haziran tarihleri arasında doğanları kapsar. Hava elementi ile ilişkilendirilen ikizler burcu, zekası, iletişim becerileri ve adaptasyon özellikleriyle bilinir.

21 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ

21 Haziran’da doğan ikizler burcunun astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:

Zeki ve Meraklı: 21 Haziran doğumlular, bilgiye aç ve sürekli öğrenme isteği olan bireylerdir. Zekaları ve merakları sayesinde yeni bilgilere hızlıca adapte olurlar.

İletişimci ve Sosyal: 21 Haziran’da doğanlar, iletişim becerileri yüksek, sosyal ve dışa dönük kişilerdir. Konuşkan yapıları ile dikkat çekerler.

Esnek ve Uyarlanabilir: 21 Haziran doğumlular, değişime hızlı uyum sağlayan ve esnek bir yapıya sahiptirler. Yeni durumlara ve çevrelere kolayca adapte olabilirler.

Duygusal ve İkircikli: 21 Haziran’da doğanlar, duygusal olarak iniş çıkışlar yaşayabilir ve karar verirken ikilemde kalabilirler.

21 HAZİRAN’DA DOĞAN ÜNLÜLER

906 - Ebucafer Ahmet bin Muhammet, 8. Saferî emiri (ö. 963)

1002 - IX. Leo, doğum adı Bruno of Eguisheim-Dagsburg, 12 Şubat 1049 tarihinden ölümüne kadar Papalık yapmıştır (ö. 1054)

1226 - Namuslu 5.Bolesław, Polonya dükü (ö. 1279)

1521 - Yaşlı John, Schleswig-Holstein-Haderslev dükü (ö. 1580)

1528 - Maria, Kutsal Roma imparatoriçesi (ö. 1603)

1630 - Samuel Oppenheimer, Alman Yahudisi banker ve diplomat (ö. 1703)

1774 - Daniel D. Tompkins, Amerikalı siyasetçi (ö. 1825)

1781 - Simeon Denis Poisson, Fransız matematikçi ve fizikçi (ö. 1840)

1792 - Ferdinand Christian Baur, Alman teolog ve ahit eleştirmeni (ö. 1860)

1811 - Carlo Matteucci, İtalyan nörofizyolog ve siyasetçi (ö. 1868)

1814 - Théodore Frère, Fransız ressam (ö. 1888)

1823 - Jean Chacornac, Fransız astronom (ö. 1873)

1839 - Machado, Brezilyalı yazar (ö. 1908)

1859 - Henry Ossawa Tanner, Amerikalı sanatçı (ö. 1937)

1884 - Claude Auchinleck, Britanyalı mareşal (ö. 1981)

1891 - Pier Luigi Nervi, İtalyan inşaat mühendisi (ö. 1979)

1902 - Skip James, Amerikalı Delta blues şarkıcısı, gitaristi, piyanisti ve şarkı sözü yazarı (ö. 1969)

1905 - Jacques Goddet, Fransız spor muhabiri (ö. 2000)

1905 - Jean-Paul Sartre, Fransız yazar ve filozof (ö. 1980)

1908 - William Frankena, Amerikalı ahlak felsefecisidir (ö. 1994)

1914 - William Vickrey, Amerikalı-Kanadalı Nobel Ödüllü ekonomist (ö. 1996)

1919 - Anna Arena, İtalyan sinema oyuncusu

1921 - Judy Holliday, Amerikalı aktris, komedyen ve şarkıcıydı (ö. 1965)

1921 - Jane Russell, Amerikalı sinema oyuncusu (ö. 2011)

1924 - Ezzatolah Entezami, İranlı oyuncu (ö. 2018)

1925 - Giovanni Spadolini, İtalyan politikacı (ö. 1994)

1925 - Maureen Stapleton, Amerikalı oyuncu (ö. 2006)

1928 - Margit Bara, Macar sinema oyuncusu (ö. 2016)

1929 - Abdel Halim Hafez, Mısırlı şarkıcı ve aktör (ö. 1977)

1929 - Ana Novac, Rumen yazar (ö. 2010)

1932 - Lalo Schifrin, Piyanist ve kompozitördür

1935 - Françoise Sagan, Fransız yazar (ö. 2004)

1944 - Tony Scott, İngiliz film yönetmeni (ö. 2012)

1947 - Çetin Alp, Türk pop müziği sanatçısı (ö. 2004)

1947 - Şirin Ebâdî, İranlı avukat, yazar, insan hakları savunucusu

1947 - Fernando Savater, İspanyol filozof ve yazardır

1948 - Ian McEwan, Man Booker Ödülü sahibi İngiliz roman yazarı

1948 - Andrzej Sapkowski, Polonyalı fantastik roman yazarı

1950 - Joey Kramer, ABD'li bir müzisyen

1952 - Kōichi Mashimo, Japon film yönetmeni

1953 - Benazir Butto, Pakistanlı siyasi lider (ö. 2007)

1954 - Alev Oraloğlu, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

1954 - Mustapha Ourrad, Cezayir asıllı Fransız yayıncı ve editör (ö. 2015)

1954 - Müjde Ar, Türk sinema ve dizi oyuncusu

1954 - Nur Sürer, Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu

1955 - Michel Platini, Fransız futbolcu, teknik direktör ve UEFA Başkanlarından

1959 - Tom Chambers, ABD'li basketbolcudur

1959 - Nimr Bakır el-Nimr, Şii din adamı, şeyh ve ayetullah (ö. 2016)

1960 - Karl Erjavec, Sloven siyasetçi

1961 - Manu Chao, İspanyol asıllı Fransız şarkıcı

1961 - Sascha Konietzko, Alman müzisyen ve yapımcı

1961 - Joko Widodo, Endonezya'nın 7. cumhurbaşkanı olan Endonezyalı siyasetçi

1962 - Pipilotti Rist, film ve video sanatçı

1962 - Viktor Tsoy, Sovyetler Birliği'nin rock müzik sanatçısı (ö. 1990)

1963 - Gōshō Aoyama, Japon manga yazarı

1963 - Dario Marianelli, Altın Küre ve Akademi Ödülü kazanmış İtalyan besteci

1964 - David Morrissey, İngiliz aktör ve film yönetmeni

1964 - Doug Savant, Amerikalı oyuncu

1965 - Yang Liwei, Çinli askerî pilot ve astronot

1965 - Lana Wachowski, Amerikalı yönetmen

1967 - Pierre Omidyar, İran asıllı Fransız-Amerikalı milyarder, girişimci, yazılım mühendisi ve hayırsever

1967 - Yingluck Shinawatra, Taylandlı iş insanı ve politikacı

1968 - Sonia Clarke, İngiliz kadın müzisyen ve şarkıcı

1968 - Chris Gueffroy, Berlin Duvarı'nı geçmeye çalışırken öldürülen son kişi (ö. 1989)

1969 - Lloyd Avery II, Amerikalı siyahi oyuncu (ö. 2005)

1970 - Pete Rock, Amerikalı prodüktör, DJ ve rapçi

1971 - Faryd Mondragón, Kolombiyalı futbolcu (kaleci)

1971 - Anette Olzon, İsveçli soprano müzisyen

1973 - Zuzana Čaputová, Slovak siyasetçi, avukat ve aktivist

1973 - Juliette Lewis, Amerikalı sinema oyuncusu ve müzisyen

1976 - Miroslav Karhan, Slovak eski futbolcu

1978 - Erica Durance, Kanadalı oyuncu

1979 - Kostas Kaçuranis, Yunan eski futbolcu

1979 - Chris Pratt, Amerikalı dizi ve sinema oyuncusu

1980 - Ayşegül Abadan, Türk piyanist (ö. 2022)

1980 - Barış Özcan, Türk basketbolcu

1981 - Brandon Flowers, Amerikalı müzisyen

1982 - Jussie Smollett, Amerikalı aktör ve şarkıcıdır

1982 - Prens William, İngiliz Kraliyet Ailesi mensubu, Galler Prensi Charles ve Diana Frances Spencer'nın oğlu

1983 - Edward Snowden, Amerikalı-Russ bilgisayar uzmanı

1985 - Lana Del Rey, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı

1985 - Öznur Asrav, Türk manken

1986 - Cheick Tioté, Fildişi Sahilili futbolcu (ö. 2017)

1986 - Fevzi Özkan, Türk futbolcu

1987 - Pablo Barrera, Meksikalı futbolcu

1987 - Sebastian Prödl, Avusturyalı futbolcu

1988 - Thaddeus Young, Amerikalı profesyonel basketbolcu

1989 - Abubaker Kaki Khamis, Sudanlı atlet

1990 - François Moubandje, İsviçreli millî futbolcu

1991 - Gaël Kakuta, Fransız futbolcu

1992 - Ekin Koç, Türk oyuncu

1992 - Max Schneider, Şarkıcı, oyuncu ve söz yazarı

1993 - Sinem Ünsal, Türk dizi oyuncusu

1994 - Başak Eraydın, Türk millî tenisçi

1994 - Evans Kangwa, Zambiya millî futbolcusu

1996 - Accursio Bentivegna, İtalyan futbolcu

1997 - Rebecca Black, Amerikalı pop şarkıcısı

2001 - Alexandra Obolentseva, Rus satranç oyuncusu

21 HAZİRAN BURCUNUN YÜKSELENİ

21 Haziran’da doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.

21 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI

Şanslı Sayılar: 3, 5, 7, 12, 18

3, 5, 7, 12, 18 Şanslı Renkler: Sarı, mavi

Sarı, mavi Uğurlu Taşlar: Akik, zümrüt, sitrin

21 Haziran’da Doğanların Aşk Hayatı

21 Haziran’da doğanlar, aşk hayatında iletişimci ve enerjik bir partnerdir. İlişkilerinde dürüstlük ve açık iletişim en önemli unsurlardır. 21 Haziran doğumlular, Terazi ve Kova burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Başak ve Balık burçları ile zorluklar yaşayabilir.

21 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI

21 Haziran doğumlular, zekaları ve iletişim becerileri sayesinde iş hayatında başarılı olurlar. İkizler burcu gazetecilik, yazarlık, öğretmenlik ve satış gibi alanlarda öne çıkabilirler. Yaratıcı ve dinamik çalışmaları ile kariyerlerinde hızlı bir yükseliş gösterebilirler.

21 Haziran’da doğanların diğer burçlar ile uyumu

21 Haziran doğumluların diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Terazi ve Kova yer alırken, Başak ve Balık burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. 21 Haziran’da doğanların güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.