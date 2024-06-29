21 Haziran hangi burç? 21 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri
Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 21 Haziran hangi burç sorusu ise 21 Haziran tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 21 Haziran hangi burç? İşte 21 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri!
21 Haziran hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 21 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 21 Haziran hangi burç? İşte 21 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri!
21 HAZİRAN HANGİ BURÇ?
21 Haziran’da doğan kişiler ikizler burcuna mensuptur. İkizler burcu, 21 Mayıs - 21 Haziran tarihleri arasında doğanları kapsar. Hava elementi ile ilişkilendirilen ikizler burcu, zekası, iletişim becerileri ve adaptasyon özellikleriyle bilinir.
21 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ
21 Haziran’da doğan ikizler burcunun astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:
-
Zeki ve Meraklı: 21 Haziran doğumlular, bilgiye aç ve sürekli öğrenme isteği olan bireylerdir. Zekaları ve merakları sayesinde yeni bilgilere hızlıca adapte olurlar.
-
İletişimci ve Sosyal: 21 Haziran’da doğanlar, iletişim becerileri yüksek, sosyal ve dışa dönük kişilerdir. Konuşkan yapıları ile dikkat çekerler.
-
Esnek ve Uyarlanabilir: 21 Haziran doğumlular, değişime hızlı uyum sağlayan ve esnek bir yapıya sahiptirler. Yeni durumlara ve çevrelere kolayca adapte olabilirler.
-
Duygusal ve İkircikli: 21 Haziran’da doğanlar, duygusal olarak iniş çıkışlar yaşayabilir ve karar verirken ikilemde kalabilirler.
21 HAZİRAN’DA DOĞAN ÜNLÜLER
- 906 - Ebucafer Ahmet bin Muhammet, 8. Saferî emiri (ö. 963)
- 1002 - IX. Leo, doğum adı Bruno of Eguisheim-Dagsburg, 12 Şubat 1049 tarihinden ölümüne kadar Papalık yapmıştır (ö. 1054)
- 1226 - Namuslu 5.Bolesław, Polonya dükü (ö. 1279)
- 1521 - Yaşlı John, Schleswig-Holstein-Haderslev dükü (ö. 1580)
- 1528 - Maria, Kutsal Roma imparatoriçesi (ö. 1603)
- 1630 - Samuel Oppenheimer, Alman Yahudisi banker ve diplomat (ö. 1703)
- 1774 - Daniel D. Tompkins, Amerikalı siyasetçi (ö. 1825)
- 1781 - Simeon Denis Poisson, Fransız matematikçi ve fizikçi (ö. 1840)
- 1792 - Ferdinand Christian Baur, Alman teolog ve ahit eleştirmeni (ö. 1860)
- 1811 - Carlo Matteucci, İtalyan nörofizyolog ve siyasetçi (ö. 1868)
- 1814 - Théodore Frère, Fransız ressam (ö. 1888)
- 1823 - Jean Chacornac, Fransız astronom (ö. 1873)
- 1839 - Machado, Brezilyalı yazar (ö. 1908)
- 1859 - Henry Ossawa Tanner, Amerikalı sanatçı (ö. 1937)
- 1884 - Claude Auchinleck, Britanyalı mareşal (ö. 1981)
- 1891 - Pier Luigi Nervi, İtalyan inşaat mühendisi (ö. 1979)
- 1902 - Skip James, Amerikalı Delta blues şarkıcısı, gitaristi, piyanisti ve şarkı sözü yazarı (ö. 1969)
- 1905 - Jacques Goddet, Fransız spor muhabiri (ö. 2000)
- 1905 - Jean-Paul Sartre, Fransız yazar ve filozof (ö. 1980)
- 1908 - William Frankena, Amerikalı ahlak felsefecisidir (ö. 1994)
- 1914 - William Vickrey, Amerikalı-Kanadalı Nobel Ödüllü ekonomist (ö. 1996)
- 1919 - Anna Arena, İtalyan sinema oyuncusu
- 1921 - Judy Holliday, Amerikalı aktris, komedyen ve şarkıcıydı (ö. 1965)
- 1921 - Jane Russell, Amerikalı sinema oyuncusu (ö. 2011)
- 1924 - Ezzatolah Entezami, İranlı oyuncu (ö. 2018)
- 1925 - Giovanni Spadolini, İtalyan politikacı (ö. 1994)
- 1925 - Maureen Stapleton, Amerikalı oyuncu (ö. 2006)
- 1928 - Margit Bara, Macar sinema oyuncusu (ö. 2016)
- 1929 - Abdel Halim Hafez, Mısırlı şarkıcı ve aktör (ö. 1977)
- 1929 - Ana Novac, Rumen yazar (ö. 2010)
- 1932 - Lalo Schifrin, Piyanist ve kompozitördür
- 1935 - Françoise Sagan, Fransız yazar (ö. 2004)
- 1944 - Tony Scott, İngiliz film yönetmeni (ö. 2012)
- 1947 - Çetin Alp, Türk pop müziği sanatçısı (ö. 2004)
- 1947 - Şirin Ebâdî, İranlı avukat, yazar, insan hakları savunucusu
- 1947 - Fernando Savater, İspanyol filozof ve yazardır
- 1948 - Ian McEwan, Man Booker Ödülü sahibi İngiliz roman yazarı
- 1948 - Andrzej Sapkowski, Polonyalı fantastik roman yazarı
- 1950 - Joey Kramer, ABD'li bir müzisyen
- 1952 - Kōichi Mashimo, Japon film yönetmeni
- 1953 - Benazir Butto, Pakistanlı siyasi lider (ö. 2007)
- 1954 - Alev Oraloğlu, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu
- 1954 - Mustapha Ourrad, Cezayir asıllı Fransız yayıncı ve editör (ö. 2015)
- 1954 - Müjde Ar, Türk sinema ve dizi oyuncusu
- 1954 - Nur Sürer, Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu
- 1955 - Michel Platini, Fransız futbolcu, teknik direktör ve UEFA Başkanlarından
- 1959 - Tom Chambers, ABD'li basketbolcudur
- 1959 - Nimr Bakır el-Nimr, Şii din adamı, şeyh ve ayetullah (ö. 2016)
- 1960 - Karl Erjavec, Sloven siyasetçi
- 1961 - Manu Chao, İspanyol asıllı Fransız şarkıcı
- 1961 - Sascha Konietzko, Alman müzisyen ve yapımcı
- 1961 - Joko Widodo, Endonezya'nın 7. cumhurbaşkanı olan Endonezyalı siyasetçi
- 1962 - Pipilotti Rist, film ve video sanatçı
- 1962 - Viktor Tsoy, Sovyetler Birliği'nin rock müzik sanatçısı (ö. 1990)
- 1963 - Gōshō Aoyama, Japon manga yazarı
- 1963 - Dario Marianelli, Altın Küre ve Akademi Ödülü kazanmış İtalyan besteci
- 1964 - David Morrissey, İngiliz aktör ve film yönetmeni
- 1964 - Doug Savant, Amerikalı oyuncu
- 1965 - Yang Liwei, Çinli askerî pilot ve astronot
- 1965 - Lana Wachowski, Amerikalı yönetmen
- 1967 - Pierre Omidyar, İran asıllı Fransız-Amerikalı milyarder, girişimci, yazılım mühendisi ve hayırsever
- 1967 - Yingluck Shinawatra, Taylandlı iş insanı ve politikacı
- 1968 - Sonia Clarke, İngiliz kadın müzisyen ve şarkıcı
- 1968 - Chris Gueffroy, Berlin Duvarı'nı geçmeye çalışırken öldürülen son kişi (ö. 1989)
- 1969 - Lloyd Avery II, Amerikalı siyahi oyuncu (ö. 2005)
- 1970 - Pete Rock, Amerikalı prodüktör, DJ ve rapçi
- 1971 - Faryd Mondragón, Kolombiyalı futbolcu (kaleci)
- 1971 - Anette Olzon, İsveçli soprano müzisyen
- 1973 - Zuzana Čaputová, Slovak siyasetçi, avukat ve aktivist
- 1973 - Juliette Lewis, Amerikalı sinema oyuncusu ve müzisyen
- 1976 - Miroslav Karhan, Slovak eski futbolcu
- 1978 - Erica Durance, Kanadalı oyuncu
- 1979 - Kostas Kaçuranis, Yunan eski futbolcu
- 1979 - Chris Pratt, Amerikalı dizi ve sinema oyuncusu
- 1980 - Ayşegül Abadan, Türk piyanist (ö. 2022)
- 1980 - Barış Özcan, Türk basketbolcu
- 1981 - Brandon Flowers, Amerikalı müzisyen
- 1982 - Jussie Smollett, Amerikalı aktör ve şarkıcıdır
- 1982 - Prens William, İngiliz Kraliyet Ailesi mensubu, Galler Prensi Charles ve Diana Frances Spencer'nın oğlu
- 1983 - Edward Snowden, Amerikalı-Russ bilgisayar uzmanı
- 1985 - Lana Del Rey, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı
- 1985 - Öznur Asrav, Türk manken
- 1986 - Cheick Tioté, Fildişi Sahilili futbolcu (ö. 2017)
- 1986 - Fevzi Özkan, Türk futbolcu
- 1987 - Pablo Barrera, Meksikalı futbolcu
- 1987 - Sebastian Prödl, Avusturyalı futbolcu
- 1988 - Thaddeus Young, Amerikalı profesyonel basketbolcu
- 1989 - Abubaker Kaki Khamis, Sudanlı atlet
- 1990 - François Moubandje, İsviçreli millî futbolcu
- 1991 - Gaël Kakuta, Fransız futbolcu
- 1992 - Ekin Koç, Türk oyuncu
- 1992 - Max Schneider, Şarkıcı, oyuncu ve söz yazarı
- 1993 - Sinem Ünsal, Türk dizi oyuncusu
- 1994 - Başak Eraydın, Türk millî tenisçi
- 1994 - Evans Kangwa, Zambiya millî futbolcusu
- 1996 - Accursio Bentivegna, İtalyan futbolcu
- 1997 - Rebecca Black, Amerikalı pop şarkıcısı
- 2001 - Alexandra Obolentseva, Rus satranç oyuncusu
21 HAZİRAN BURCUNUN YÜKSELENİ
21 Haziran’da doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.
21 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI
- Şanslı Sayılar: 3, 5, 7, 12, 18
- Şanslı Renkler: Sarı, mavi
- Uğurlu Taşlar: Akik, zümrüt, sitrin
21 Haziran’da Doğanların Aşk Hayatı
21 Haziran’da doğanlar, aşk hayatında iletişimci ve enerjik bir partnerdir. İlişkilerinde dürüstlük ve açık iletişim en önemli unsurlardır. 21 Haziran doğumlular, Terazi ve Kova burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Başak ve Balık burçları ile zorluklar yaşayabilir.
21 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI
21 Haziran doğumlular, zekaları ve iletişim becerileri sayesinde iş hayatında başarılı olurlar. İkizler burcu gazetecilik, yazarlık, öğretmenlik ve satış gibi alanlarda öne çıkabilirler. Yaratıcı ve dinamik çalışmaları ile kariyerlerinde hızlı bir yükseliş gösterebilirler.
21 Haziran’da doğanların diğer burçlar ile uyumu
21 Haziran doğumluların diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Terazi ve Kova yer alırken, Başak ve Balık burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. 21 Haziran’da doğanların güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.