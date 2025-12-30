21 ilde IŞİD operasyonları: Yüzlerce gözaltı

Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere 21 ilde gerçekleştirilen IŞİD operasyonlarında yüzlerce kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından IŞİD'e yönelik soruşturmada çatışma bölgeleriyle irtibatlı 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, IŞİD soruşturmalarında ele geçen dijital materyal çözümlemeleri sonucu, örgütün içerisinde yer aldıkları ve çatışma bölgeleriyle irtibatta bulundukları tespit edilen 11'i yabancı uyruklu 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

İSTANBUL'DA 110 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 110 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı.

Açıklamaya göre; soruşturma kapsamında, örgüt mensuplarının ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak İstanbul merkezli olmak üzere iki farklı ilde toplam 114 adrese, 30 Aralık 2025 günü saat 01.00 itibarıyla eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonlarda 110 şüpheli gözaltına alındı, firari durumdaki şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Başsavcılık açıklamasına göre, şüpheliler arasında İstanbul’da faaliyet yürüttüğü belirtilen ve örgüt yanlısı illegal ders ve sohbetler düzenlediği, yasa dışı mescit faaliyetleri kapsamında örgüte taban kazandırmaya çalıştığı öne sürülen M.Y. isimli kişinin de bulunduğu belirtildi. Bu faaliyetler kapsamında fitre, zekât ve infak adı altında toplanan paraların, Suriye’deki çatışma bölgelerinde bulunan IŞİD mensuplarına ve örgütle bağlantılı yapılara aktarıldığı iddia edildi.

Soruşturma dosyasında, yasa dışı mescitlerde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 32 kişi, Yalova’da gerçekleşen saldırıyı düzenleyen kişilerle bağlantılı olduğu ve yılbaşı günü benzer saldırılar gerçekleştirebilecekleri yönünde haklarında bilgi bulunan 41 kişi, örgütle irtibatlı olduğu öne sürülen 13 kişi ile sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı iddia edilen 14 kişi yer aldı.

Ayrıca, çatışma bölgeleriyle irtibatı bulunduğu değerlendirilen ve “yabancı terörist savaşçı” kapsamında ele alınan 15 şüpheli hakkında da işlem yapıldığı kaydedildi. Bu kapsamda şüpheliler hakkında iletişimin tespiti ve teknik takip tedbirlerinin uygulandığı bildirildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile örgütsel dokümana el konuldu.

"357 KİŞİ YAKALANDI"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise '21 ilde bu sabah eş zamanlı olarak polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 357 DEAŞ şüphelisini yakaladık' dedi.

Yerlikaya, "Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM TEM Daire Başkanlığımız ve İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Bingöl, Çorum, Denizli, Erzincan, Gaziantep, Giresun, İstanbul, Kastamonu, Kilis, Konya, Muğla, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa, Şırnak, Yalova ve Van’da operasyonlar gerçekleştirildi. Bu vatanı terörle dize getirmeye çalışanlara bugüne değin nasıl fırsat vermediysek, bundan sonra da asla fırsat vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

***

NE OLMUŞTU?

IŞİD’e yönelik önceki akşam Yalova’da gerçekleşen operasyon çatışmaya dönüşmüştü.

Yılbaşında saldırı hazırlığı içerisinde olduğu söylenen IŞİD’lilere düzenlenen operasyon sonrası çıkan çatışma yaklaşık sekiz saat sürmüştü.

Çatışmada 3 polis hayatını kaybetmiş, 8 polis ve 1 bekçi yaralanmıştı.

6 IŞİD’linin öldürüldüğü, hepsinin de Türkiye vatandaşı olduğu açıklanmıştı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınmıştı.