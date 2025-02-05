21 ilde IŞİD operasyonu: 164 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, IŞİD'e yönelik bir haftadır devam eden 'GÜRZ-44' operasyonlarında toplam 164 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Yerlikaya'nın açıklamasına göre Adana, Amasya, Antalya, Artvin, Balıkesir, Batman, Burdur, Bursa, Çorum, Erzincan, Eskişehir, Antep, İstanbul, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Nevşehir, Sakarya, Samsun ve Urfa'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgüte finans sağladıkları tespit edildi.

Öte yandan, operasyonlar sonucu ruhsatsız tabanca ve tüfekler ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.