21 ilde IŞİD operasyonu: 164 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, IŞİD' yönelik 21 ilde düzenlenen operasyonlarda 164 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Operasyonlarda, ruhsatsız tabanca ve tüfekler ile çok sayıda dijital materyale de el konuldu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, IŞİD'e yönelik bir haftadır devam eden 'GÜRZ-44' operasyonlarında toplam 164 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
Yerlikaya'nın açıklamasına göre Adana, Amasya, Antalya, Artvin, Balıkesir, Batman, Burdur, Bursa, Çorum, Erzincan, Eskişehir, Antep, İstanbul, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Nevşehir, Sakarya, Samsun ve Urfa'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgüte finans sağladıkları tespit edildi.
Öte yandan, operasyonlar sonucu ruhsatsız tabanca ve tüfekler ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
21 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik son 1 haftadır devam eden “GÜRZ-44” operasyonlarında; 164 şüpheli Terör Örgütü mensubu yakalandı. ❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 5, 2025
Toplumsal dayanışmamız ve ortak değerlerimiz, terörün yayılmasını önlemede en etkili savunma mekanizmalarından biridir. Terörü ülkemizden… pic.twitter.com/YVAz4Vezhv